Депутат Милли Меджлиса выразил недовольство ростом цен

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ "Если в Азербайджане поднялись цены, их снижение является проблемой".

Как сообщает Report, об этом при обсуждении бюджета на 2018 год заявил депутат Евда Абрамов.

По словам парламентария, подорожание или удешевление цены на нефть на мировом рынке не влияет на цены в Азербайджане: "Очень жаль, что при низких ценах на нефть цены растут, а когда нефть дорожает, цены не снижаются. Если у нас поднялись цены, их снижение является проблемой".

Депутат отметил, что в таких странах, как Россия и Казахстан, стратегические продукты находятся под контролем руководства страны и предельная цена на эти товары устанавливается президентом страны: "Этим защищается материальное благосостояние малообеспеченных граждан. Очень жаль, что у нас не так".

В ответ на слова Е. Абрамова спикер Октай Асадов сказал, что согласно ст. 15 Конституции страны, развитие экономики в Азербайджанской Республике способствует повышению благосостояния народа, основываясь на различные виды собственности: "Во второй части указанной статьи говорится, что Азербайджанское государство на основе рыночных отношений создает условия для развития социально ориентированной экономики. Госбюджет Азербайджана социально ориентированный".