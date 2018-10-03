Бахар Мурадова опровергла утверждения о нерассмотрении документов из Милли Меджлиса

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Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ "В ходе весенней сессии комитетом по правам человека Милли Меджлиса в соответствующие структуры было направлено 506 писем. Мы посылаем большую часть документов организациям для рассмотрения по существу. Эти документы рассматриваются и гражданам предоставляется информация. По какому бы документу мы ни требовали пиьменного ответа, всегда получали".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании комитета по правам человека Милли Меджлиса сказала председатель комитета Бахар Мурадова.

Она также опровергла утверждения о том, что направляемые Милли Меджисом документы не рассматриваются:

"Говорят, будто на направляемые Милли Меджлисом документы не поступает ответа. Это абсолютно не так. По любому документу по нашему запросу мы получаем соответствующий ответ. Например, из направленных 506 писем 93 взяты под контроль. Из них на 81 письмо был получен письменный ответ. Все эти вопросы разрешаются в положительном ключе. В целом из 506 документов рассмотрено 270".