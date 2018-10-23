Азербайджан увеличивает сумму средств из госбюджета на образование и здравоохранение

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане увеличивается сумма средств, которая будет выделена из госбюджета 2019 года на сферы образования и здравоохранения.

Как сообщает Report, в пакете госбюджета Азербайджана на 2019 год отмечается, что в следующем году министерству здравоохранения предусматривается выделить 2 млн 283 тыс. 168 манатов, что на 192 тыс. 680 манатов превышает показатель 2018 года.

Министерству образования будет выделено 10 млн 333 тыс. 259 манатов, что по сравнению с 2018 годом больше на 1 млн 40 тыс. 946 манатов.

Отметим, что также увеличиваются средства, которые будут выделены Кабмину из госбюджета в 2019 году.