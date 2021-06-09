Известный фотограф Реза Дегати едва не подорвался на мине в Кельбаджаре

Знаменитый фотожурналист Реза Дегати во время посещения освобожденного от оккупации Кельбаджарского района едва не подорвался на мине.
Как передает Report, инцидент произошел на дороге к селу Сусузлуг.
Р.Дегати отправился на территорию, где на мине подорвались трое азербайджанских мирных жителей, двое из которых были журналистами. Его сопровождали военные, в том числе саперы. Поскольку дороги находились в разрушенном состоянии, группе пришлось передвигаться пешком. На дороге в непосредственной близости от Р.Дегати была обнаружена мина. По инструкции саперов фотожурналист прекратил передвижение. На территории приняли меры безопасности.
4 июня около 11:00 пассажирский автомобиль марки "КамАЗ", в котором находились сотрудники телевизионных каналов и информационных агентств, командированные в связи с исполнением служебных обязанностей в освобожденный от оккупации Кельбаджарский район, во время движения в направлении села Сусузлуг подорвался на противотанковой мине. В результате взрыва погибли 3 человека - оператор телеканала AzTV Сирадж Абышев, сотрудник Азербайджанского государственного информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов и заместитель представителя главы Исполнительной власти Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев, еще 4 человека были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.