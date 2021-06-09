Известный фотограф Реза Дегати едва не подорвался на мине в Кельбаджаре

Знаменитый фотожурналист Реза Дегати во время посещения освобожденного от оккупации Кельбаджарского района едва не подорвался на мине.

Знаменитый фотожурналист Реза Дегати во время посещения освобожденного от оккупации Кельбаджарского района едва не подорвался на мине.

Как передает Report, инцидент произошел на дороге к селу Сусузлуг.

Р.Дегати отправился на территорию, где на мине подорвались трое азербайджанских мирных жителей, двое из которых были журналистами. Его сопровождали военные, в том числе саперы. Поскольку дороги находились в разрушенном состоянии, группе пришлось передвигаться пешком. На дороге в непосредственной близости от Р.Дегати была обнаружена мина. По инструкции саперов фотожурналист прекратил передвижение. На территории приняли меры безопасности.

4 июня около 11:00 пассажирский автомобиль марки "КамАЗ", в котором находились сотрудники телевизионных каналов и информационных агентств, командированные в связи с исполнением служебных обязанностей в освобожденный от оккупации Кельбаджарский район, во время движения в направлении села Сусузлуг подорвался на противотанковой мине. В результате взрыва погибли 3 человека - оператор телеканала AzTV Сирадж Абышев, сотрудник Азербайджанского государственного информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов и заместитель представителя главы Исполнительной власти Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев, еще 4 человека были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.