О нас
Report Georgia
Аудио новости

Известный фотограф Реза Дегати едва не подорвался на мине в Кельбаджаре

Известный фотограф Реза Дегати едва не подорвался на мине в Кельбаджаре Знаменитый фотожурналист Реза Дегати во время посещения освобожденного от оккупации Кельбаджарского района едва не подорвался на мине.
Медиа
9 июня 2021 г. 10:44
Известный фотограф Реза Дегати едва не подорвался на мине в Кельбаджаре
0 : 00
0 : 00

Знаменитый фотожурналист Реза Дегати во время посещения освобожденного от оккупации Кельбаджарского района едва не подорвался на мине.

Как передает Report, инцидент произошел на дороге к селу Сусузлуг.

Р.Дегати отправился на территорию, где на мине подорвались трое азербайджанских мирных жителей, двое из которых были журналистами. Его сопровождали военные, в том числе саперы. Поскольку дороги находились в разрушенном состоянии, группе пришлось передвигаться пешком. На дороге в непосредственной близости от Р.Дегати была обнаружена мина. По инструкции саперов фотожурналист прекратил передвижение. На территории приняли меры безопасности.

4 июня около 11:00 пассажирский автомобиль марки "КамАЗ", в котором находились сотрудники телевизионных каналов и информационных агентств, командированные в связи с исполнением служебных обязанностей в освобожденный от оккупации Кельбаджарский район, во время движения в направлении села Сусузлуг подорвался на противотанковой мине. В результате взрыва погибли 3 человека - оператор телеканала AzTV Сирадж Абышев, сотрудник Азербайджанского государственного информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов и заместитель представителя главы Исполнительной власти Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев, еще 4 человека были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Famous photographer escapes landmine in Kalbajar at last moment
Версия на азербайджанском языке Məşhur fotoqraf Kəlbəcərdə minaya düşməkdən son anda xilas olub - VİDEO

Самое важное

В Баку судят армянских военных, пытавших азербайджанских пленных в Шушинской тюрьме
ФотоВ Баку судят армянских военных, пытавших азербайджанских пленных в Шушинской тюрьме
9 июня 2021 г. 11:13
Зять Али Гасанова уволен из органов внутренних дел - ЭКСКЛЮЗИВ
Зять Али Гасанова уволен из органов внутренних дел - ЭКСКЛЮЗИВ
9 июня 2021 г. 09:28
Азербайджан вернул Армении задержанного военнослужащего
Азербайджан вернул Армении задержанного военнослужащего
8 июня 2021 г. 23:26
В Сент-Этьене прошла акция протеста против армянских убийц
ФотоВ Сент-Этьене прошла акция протеста против армянских убийц
8 июня 2021 г. 22:57
Возбуждено уголовное дело по факту избиения врача лже-инвалидом
Возбуждено уголовное дело по факту избиения врача лже-инвалидом
8 июня 2021 г. 17:14
Прокурор потребовал приговорить ливанского террориста к 20 годам лишения свободы
ФотоПрокурор потребовал приговорить ливанского террориста к 20 годам лишения свободы
8 июня 2021 г. 14:37
Армянская диверсионная группа перешла на территорию Лачина, есть задержанные
Армянская диверсионная группа перешла на территорию Лачина, есть задержанные
8 июня 2021 г. 14:16
И. о. помощника госсекретаря США прибыл в Азербайджан
И. о. помощника госсекретаря США прибыл в Азербайджан
8 июня 2021 г. 13:49
Оперштаб: Владельцев ресторанов будут наказывать за организацию концертов
Оперштаб: Владельцев ресторанов будут наказывать за организацию концертов
8 июня 2021 г. 13:19
В Баку главврач путем мошенничества присвоил крупную сумму денег
В Баку главврач путем мошенничества присвоил крупную сумму денег
7 июня 2021 г. 17:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi