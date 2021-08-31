Журналисты стран Тюркского совета ознакомились с работами по разминированию в Физули

Сотрудники СМИ стран-членов и наблюдателей Тюркского совета находятся с визитом в освобожденном от оккупации Физулинском районе.

Сотрудники СМИ стран-членов и наблюдателей Тюркского совета находятся с визитом в освобожденном от оккупации Физулинском районе.

Как сообщил командированный в Физули сотрудник Report, представители зарубежных СМИ ознакомились с проводимыми на территории района работами по разминированию.

Сотрудник Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Натиг Асадов сообщил журналистам, что на территории села Гаргабазар Физулинского района операции по разминированию проводятся 3-мя способами: "В настоящее время ведется расчистка дороги из Физулинского района в Джебраильский. До сих пор на территории были обнаружены 174 единицы малокалиберных и крупнокалиберных боеприпасов. Операции по разминированию продолжаются. Думаю, что работы по разминированию дороги протяженностью 12 км будут завершены в течение недели".

По его словам, потерпев разгромное поражение в ходе Отечественной войны, армяне стали позорно отступать, но перед этим они намеренно в отместку стали закапывать на этих территориях мины и устанавливать различные взрывные устройства-ловушки: "Наша цель - полностью разминировать эти территории, чтобы сюда смогли вернуться граждане Азербайджана".

Визит сотрудников СМИ стран-членов и наблюдателей Тюркского совета на освобожденные от оккупации территории осуществляется в рамках "медиа-тура в Азербайджан".

В поездке принимают участие журналисты из Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Венгрии.

Затем представители зарубежных СМИ посетят освобожденные от оккупации Джебраильский район и город Шушу.