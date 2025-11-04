Журналисты из Азербайджана посетили туристический комплекс "Arda Khiva" в Хиве

Представители медиа из Азербайджана в рамках поездки в Узбекистан посетили туристический комплекс "Arda Khiva" в городе Хиве.

Как передает Report, комплекс является одним из современных центров притяжения для гостей древнего города.

Он расположен неподалеку от исторической части Хивы и объединяет в себе традиционную узбекскую архитектуру и современные тренды. Здесь созданы все условия для комфортного отдыха туристов - от гостиничных номеров и ресторанов национальной кухни до зон отдыха и культурных площадок.

В ходе визита журналисты ознакомились с инфраструктурой комплекса, узнали о реализуемых проектах по развитию туризма и о планах по привлечению иностранных гостей. Представители комплекса подчеркнули, что особое внимание уделяется сохранению культурного наследия региона и популяризации Хивы как уникального направления для внутреннего и международного туризма.