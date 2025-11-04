Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Журналисты из Азербайджана посетили туристический комплекс "Arda Khiva" в Хиве

    Медиа
    • 16:37
    Журналисты из Азербайджана посетили туристический комплекс Arda Khiva в Хиве

    Представители медиа из Азербайджана в рамках поездки в Узбекистан посетили туристический комплекс "Arda Khiva" в городе Хиве.

    Как передает Report, комплекс является одним из современных центров притяжения для гостей древнего города.

    Он расположен неподалеку от исторической части Хивы и объединяет в себе традиционную узбекскую архитектуру и современные тренды. Здесь созданы все условия для комфортного отдыха туристов - от гостиничных номеров и ресторанов национальной кухни до зон отдыха и культурных площадок.

    В ходе визита журналисты ознакомились с инфраструктурой комплекса, узнали о реализуемых проектах по развитию туризма и о планах по привлечению иностранных гостей. Представители комплекса подчеркнули, что особое внимание уделяется сохранению культурного наследия региона и популяризации Хивы как уникального направления для внутреннего и международного туризма.

    Узбекистан Азербайджан Хива
