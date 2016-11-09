Журналист Report награжден в Москве на Форуме посвященном 25-летию СНГ

Москва. 9 ноября. REPORT.AZ/ В Москве в Центре международной торговли открылся Международный гуманитарный форум "25 лет СНГ: взаимопонимание, сотрудничество, развитие", организованный Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

Открывая Форум, председатель Россотрудничества Любовь Глебова отметила, что условия, когда межгосударственные, экономические или политические отношения по разным причинам ослабевают, гуманитарные отношения, безусловно, набирают вес.

"В условиях, когда гуманитарное составляющее становиться важнейшей в череде действий на международной арене, мы открываем площадки для дискуссий, чтобы выяснить что мы можем предложить миру в этой сфере", - сказала Любовь Глебова.

После этого руководитель Россотрудничества вручила призы победителям конкурса "Россия: 5 причин моей симпатии", организованного совместно с газетой "Комсомольская правда". Одним из победителей стал журналист агентства Report Шамиль Алибейли.

"Очень рад, что смог достойно представить родную страну и агентство, в котором работаю. Это большая честь для меня", - сказал на церемонии награждения молодой журналист.

Далее Форум продолжил свою работу в пленарных дискуссиях. В них приняли участие представители Исполнительного комитета СНГ, органов управления в сферах образования, науки, культуры и работы с молодежью государств-участников СНГ, представители дипломатических представительств стран СНГ в Российской Федерации, федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной власти России, руководители российских образовательных и научных организаций, общественные деятели и деятели культуры, представители религиозных организаций, СМИ, экспертов в области международного гуманитарного сотрудничества.

Среди участников мероприятия есть и представители Азербайджана. В панельной дискуссии форума "Информационное пространство стран СНГ на современном этапе" приняли участие главный редактор газеты "Новое время" Шакир Агаев, главный редактор информационного агентства "Интерфакс-Азербайджан" Александр Иванов, главный редактор информационного агентства "Новости-Азербайджан" Гюльнара Мамедзаде.

На панельной дискуссии "Роль религиозных организаций в сохранении традиционных ценностей" приняли участие руководитель общественной организации "Ахли-Бейт" Низами Балогланов и глава Фонда "РВАК" Шамиль Тагиев. Помимо этого в работе форума приняли участие председатель общественного объединения "Азербайджанская Ассоциация выпускников Российских вузов" Узеир Алиев и руководитель проекта "Этномир" Руслан Байрамов.

Форум, посвященный юбилею СНГ завершится 10 ноября.