Жителям второго построенного для журналистов здания выдадут "купчии"

Жителям второго построенного для журналистов здания выдадут свидетельства о праве собственности на недвижимость (купчую).

Об этом Report сообщили в Госкомитете по вопросам имущества.

В информации отмечается, что купчии на квартиры во втором здании, построенном для журналистов по распоряжению президента Ильхама Алиева от 22 июля 2013 года "О дополнительных мерах по усилению социальной защиты работников печати Азербайджана", будут вручены в ближайшие дни представителям медиа сотрудниками Госкомитета по вопросам имущества во дворе указанного здания в рамках выездной мобильной службы регистрации.