Завтра в Шуше начнет работу Глобальный форум медиа

22 июля в Шуше состоится Глобальный форум медиа на тему "Новые медиа в четвертой промышленной революции".

22 июля в Шуше состоится Глобальный форум медиа на тему "Новые медиа в четвертой промышленной революции".

Как передает командированный в Шушу сотрудник Report, в нем примут участие более 250 гостей, в числе которых 120 субъектов медиа и официальные лица из 50 стран.

После церемонии открытия форум продолжится сессиями.

В ходе сессий с участием зарубежных и отечественных экспертов будут обсуждаться будущее СМИ - новые инструменты журналистики и коммуникации в цифровую эпоху, тенденции инвестиций и потребления в медиа и др.

В рамках глобального форума одновременно планируется проведение ряда выставок и тренингов.

Работа форума продолжится и 23 июля.