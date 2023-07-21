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Завтра в Шуше начнет работу Глобальный форум медиа 

Завтра в Шуше начнет работу Глобальный форум медиа  22 июля в Шуше состоится Глобальный форум медиа на тему "Новые медиа в четвертой промышленной революции".
Медиа
21 июля 2023 г. 10:43
Завтра в Шуше начнет работу Глобальный форум медиа 

22 июля в Шуше состоится Глобальный форум медиа на тему "Новые медиа в четвертой промышленной революции".

Как передает командированный в Шушу сотрудник Report, в нем примут участие более 250 гостей, в числе которых 120 субъектов медиа и официальные лица из 50 стран.

После церемонии открытия форум продолжится сессиями.

В ходе сессий с участием зарубежных и отечественных экспертов будут обсуждаться будущее СМИ - новые инструменты журналистики и коммуникации в цифровую эпоху, тенденции инвестиций и потребления в медиа и др.

В рамках глобального форума одновременно планируется проведение ряда выставок и тренингов.

Работа форума продолжится и 23 июля.

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Версия на английском языке Global Media Forum themed ‘New Media during the Fourth Industrial Revolution’ to kick off in Shusha on July 22
Версия на азербайджанском языке Sabah Şuşada Qlobal Media Forumu başlayır

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