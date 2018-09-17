Завотделом: НСТР против нагнетания напряженности в эфире

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Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ "На состоявшемся в минувшую пятницу заседании Национального совета по телерадиовещанию (НСТР) был заслушан отчет о нынешней ситуации на пространстве телевидения и радио, обсуждена подготовка к новому сезону и подведены итоги прошлого сезона. В отчете по итогам мониторинга телеэфира также были отражены новшества телеканалов, новые проекты, сериалы и передачи. В целом, минувший сезон был оценен удовлетворительно, однако отмечено немало правонарушений, передач, не соответствующих этике в эфире и моральным ценностям, перечислены мероприятия по пресечению этих фактов".

Об этом Report сообщил завотделом экспертизы, программирования и аналитики НСТР Тевеккюль Дадашев.

По его словам, на заседании было особо подчеркнуто, что Нацсовет не может снять с эфира телепередачи в случае отсутствия конкретных правонарушений. Однако НСТР против гонки телеканалов за рейтингами в ущерб качеству, приглашения в эфир людей, которые не могут считаться примерами для подражания, и нагнетания напряженности в обществе.

"Нацсовет призывает руководство телеканалов внимательно и чутко отнестись к данным аспектам. Если такие нежелательные случаи будут и в новом сезоне, и это приведет к правонарушениям, никому не будет поблажек", - отметил T.Дaдaшев.