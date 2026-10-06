Зарубежные журналисты посетили Собор Божией Матери Неустанной Помощи в Астане

В рамках пресс-тура представители зарубежных медиа посетили Собор Божией Матери Неустанной Помощи в Астане.

Как передает корреспондент Report из Астаны, участникам пресс-тура рассказали об истории католической общины Казахстана и кафедрального собора, который является центром католической жизни столицы.

История католической церкви в Казахстане тесно связана с процессами переселения и депортации в республику поляков, украинцев, немцев и представителей других национальностей.

Первоначально верующие собирались для молитвы в частных домах. Позже община получила возможность официально организовать приход и приобрести молитвенный дом на окраине города.

По словам священнослужителя, с 1988 года, после приезда первого постоянного настоятеля, началась активная работа по развитию прихода и подготовке строительства нового храма.

Нынешний собор был построен и освящен в конце 1990-х годов. В 1999 году Папа Иоанн Павел II учредил в Астане Апостольскую Администратуру, а храм получил статус кафедрального собора.

Главной святыней прихода является икона Матери Божией Неустанной Помощи, в честь которой назван собор.