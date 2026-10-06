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    Зарубежные журналисты посетили Собор Божией Матери Неустанной Помощи в Астане

    Медиа
    • 06 октября, 2026
    • 12:10
    Зарубежные журналисты посетили Собор Божией Матери Неустанной Помощи в Астане

    В рамках пресс-тура представители зарубежных медиа посетили Собор Божией Матери Неустанной Помощи в Астане.

    Как передает корреспондент Report из Астаны, участникам пресс-тура рассказали об истории католической общины Казахстана и кафедрального собора, который является центром католической жизни столицы.

    История католической церкви в Казахстане тесно связана с процессами переселения и депортации в республику поляков, украинцев, немцев и представителей других национальностей.

    Первоначально верующие собирались для молитвы в частных домах. Позже община получила возможность официально организовать приход и приобрести молитвенный дом на окраине города.

    По словам священнослужителя, с 1988 года, после приезда первого постоянного настоятеля, началась активная работа по развитию прихода и подготовке строительства нового храма.

    Нынешний собор был построен и освящен в конце 1990-х годов. В 1999 году Папа Иоанн Павел II учредил в Астане Апостольскую Администратуру, а храм получил статус кафедрального собора.

    Главной святыней прихода является икона Матери Божией Неустанной Помощи, в честь которой назван собор.

    Зарубежные журналисты посетили Собор Божией Матери Неустанной Помощи в Астане
    Зарубежные журналисты посетили Собор Божией Матери Неустанной Помощи в Астане
    Зарубежные журналисты посетили Собор Божией Матери Неустанной Помощи в Астане
    Медиатур Кафедральный Собор Астана
    Фото
    Xarici jurnalistlər Astanada Daimi İmdad Məryəm Ana Kafedralını ziyarət ediblər
    Фото
    Foreign media visit Catholic cathedral in Astana
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