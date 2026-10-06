Зарубежные журналисты ознакомились с экспозициями Национального музея Казахстана

В рамках пресс-тура представители зарубежных медиа посетили Национальный музей Казахстана в Астане.

Как передает корреспондент Report из Астаны, участникам пресс-тура рассказали об истории создания музея, его коллекциях и основных экспозициях.

Национальный музей Казахстана был создан в 2013 году в рамках государственной программы "Культурное наследие" и официально открылся 2 июля 2014 года. Общая площадь здания составляет 74 тыс. кв. метров, из них более 14 тыс. кв. метров занимают экспозиционные площади.

Музей состоит из семи блоков высотой до девяти этажей. В его экспозициях представлены археологические находки, предметы древней и средневековой истории, этнографии, культуры и искусства Казахстана, а также материалы, посвященные периоду после обретения независимости страны.

Одним из наиболее известных экспонатов является "Золотой человек" - археологическая находка, ставшая одним из символов древней истории Казахстана. В музее также представлены современные мультимедийные экспозиции, позволяющие посетителям ознакомиться с историей и культурным наследием страны.

В фондах Национального музея хранятся более 220 тыс. музейных предметов, включая свыше 175 тыс. единиц постоянного хранения.