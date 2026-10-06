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    Зарубежные журналисты ознакомились с экспозициями Национального музея Казахстана

    Медиа
    • 06 октября, 2026
    • 16:28
    Зарубежные журналисты ознакомились с экспозициями Национального музея Казахстана

    В рамках пресс-тура представители зарубежных медиа посетили Национальный музей Казахстана в Астане.

    Как передает корреспондент Report из Астаны, участникам пресс-тура рассказали об истории создания музея, его коллекциях и основных экспозициях.

    Национальный музей Казахстана был создан в 2013 году в рамках государственной программы "Культурное наследие" и официально открылся 2 июля 2014 года. Общая площадь здания составляет 74 тыс. кв. метров, из них более 14 тыс. кв. метров занимают экспозиционные площади.

    Музей состоит из семи блоков высотой до девяти этажей. В его экспозициях представлены археологические находки, предметы древней и средневековой истории, этнографии, культуры и искусства Казахстана, а также материалы, посвященные периоду после обретения независимости страны.

    Одним из наиболее известных экспонатов является "Золотой человек" - археологическая находка, ставшая одним из символов древней истории Казахстана. В музее также представлены современные мультимедийные экспозиции, позволяющие посетителям ознакомиться с историей и культурным наследием страны.

    В фондах Национального музея хранятся более 220 тыс. музейных предметов, включая свыше 175 тыс. единиц постоянного хранения.

    Зарубежные журналисты ознакомились с экспозициями Национального музея Казахстана
    Зарубежные журналисты ознакомились с экспозициями Национального музея Казахстана
    Зарубежные журналисты ознакомились с экспозициями Национального музея Казахстана
    Зарубежные журналисты ознакомились с экспозициями Национального музея Казахстана
    Зарубежные журналисты ознакомились с экспозициями Национального музея Казахстана
    Зарубежные журналисты ознакомились с экспозициями Национального музея Казахстана
    Зарубежные журналисты ознакомились с экспозициями Национального музея Казахстана
    Зарубежные журналисты ознакомились с экспозициями Национального музея Казахстана
    Зарубежные журналисты ознакомились с экспозициями Национального музея Казахстана
    Зарубежные журналисты ознакомились с экспозициями Национального музея Казахстана
    Зарубежные журналисты ознакомились с экспозициями Национального музея Казахстана

    Медиатур Национальный музей Казахстана Астана
    Фото
    Xarici jurnalistlər Qazaxıstan Milli Muzeyi ilə tanış olublar
    Фото
    Foreign journalists tour exhibitions at National Museum of Kazakhstan
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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