Зарубежные СМИ о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе

Многие зарубежные средства массовой информации публикуют материалы об антитеррористическом мероприятии локального характера в Карабахском регионе Азербайджана.

Многие зарубежные средства массовой информации публикуют материалы об антитеррористическом мероприятии локального характера в Карабахском регионе Азербайджана.

Как передает Report, arabicpost.net отмечает, что Армения и так называемый режим, установленный ею на территориях, находящихся под суверенитетом Азербайджана, продолжают вредить процессу нормализации и отвергают все предложения, направленные на ослабление напряженности.

Алжирское издание aljazeera.net отметило, что Азербайджан заявил об уничтожении ряда огневых точек, принадлежащих армянским силам в Карабахе: "Были нанесены удары высокоточным оружием по армянским вооруженным силам и объектам".

Испанское агентство rtve.es пишет, что инцидентом, который спровоцировал военную эскалацию, стала гибель двух гражданских лиц и четырех азербайджанских полицейских во вторник в результате взрыва двух мин в Карабахском регионе и обстрела с применением минометов и легких вооружений в Агдамском районе.

Об антитеррористическом мероприятии локального характера в Карабахском регионе Азербайджана также пишут euronews.com, efe.com, где отмечается, что наступление последовало за гибелью шести азербайджанцев – двух мирных жителей и четырех полицейских – в результате двух взрывов мин в Карабахском регионе. Кроме того, в Агдамском районе, где дислоцируются российские миротворцы, произошел обстрел с применением минометов и легкого вооружения.

Российские издания mk.ru и iz.ru подчеркивают, что командование азербайджанской армии приступило к антитеррористическим мероприятиям локального характера: "В целях обеспечения положений трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований Вооруженных сил Армении с территорий, восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера.

Другое российское forbes.ru пишет, что Азербайджан проводит антитеррористические мероприятия локального характера в Карабахе, их целью названо восстановление конституционного строя, а также выдворение армянских вооруженных сил.

Подчеркивается, что поводом для начала операции Минобороны Азербайджана назвало регулярные обстрелы со стороны армянских военных и минирование ими территорий. "Ведомство уверяет, что гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не станут целями операции. Удары будут наносить по позициям формирований вооруженных сил Армении, их долговременных огневых точек, а также по боевым средствам и объектам военного назначения. Командование российского миротворческого контингента и руководство совместного турецко-российского мониторингового центра проинформированы об операции, - отмечает forbes.ru.

Еще одно издание kommersant.ru отмечает, что операция начата в целях обеспечения положений трехстороннего заявления, заключенного с Арменией и Россией, а также для пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе: В числе других причин названы разоружение и вывод формирований вооруженных сил Армении, нейтрализация их военной инфраструктуры, обеспечение безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, восстановление конституционного строя Азербайджанской Республики".

Издание РБК подчеркивает, что в Карабахе - новое обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном. "В Баку потребовали вывести из региона армянские войска и отправить в отставку правительство непризнанной республики. В Ереване в ответ заявили, что армянских военных в регионе нет", - пишет агентство.

Американское cnbc.com, британские telegraph.co.uk, independent.co.uk, news.sky.com, израильские israelhayom.co.il, news.walla.co.il, пакистанский dailypakistan.com, индийский hindustantimes.com, а также .reuters.com отмечают, что Азербайджан потребовал полной капитуляции незаконного режима в Карабахе, поддерживаемого Арменией, поскольку его войска, как сообщается, прорвали оборонительные линии в нескольких местах.

"Незаконные армянские военные формирования должны будут поднять белый флаг, сдать все оружие и распустить незаконный режим, говорится в заявлении президента Азербайджана", - отмечают СМИ.