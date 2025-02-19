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Youtube наградил Report серебряной кнопкой

Youtube наградил Report серебряной кнопкой Информационное агентство Report достигло очередного успеха в сфере социальных медиа.
Медиа
19 февраля 2025 г. 16:32
Youtube наградил Report серебряной кнопкой

Популярная видеоплатформа YouTube наградила канал Report серебряной кнопкой за преодоление рубежа в 100 000 подписчиков.

Этот рубеж был преодолен всего несколько дней назад, а на данный момент число подписчиков канала "report.az" уже превысило отметку в 104 000 человек.

Аудитория Report в YouTube охватывает более 50 стран мира, включая Азербайджан, Турцию, Россию, США, Иран, Великобританию и Францию.

Серебряная кнопка YouTube является признанием высокого качества контента, создаваемого командой Report, и растущего интереса зрителей к материалам канала.

Информационное агентство Report было основано в 2014 году и зарекомендовало себя как надежный источник оперативных новостей и качественного контента. Помимо успешного YouTube-канала, Report активно развивает свое присутствие и в других социальных сетях, таких как Facebook, Twitter и Instagram.

Команда агентства выражает благодарность своим зрителям и подписчикам за доверие и поддержку, обещает и впредь радовать их интересным и качественным контентом.

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Версия на английском языке YouTube honors Report with prestigious Silver Play Button
Версия на азербайджанском языке “Youtube” “Report”u gümüş plaketi ilə mükafatlandırıb

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