Youtube наградил Report серебряной кнопкой

Информационное агентство Report достигло очередного успеха в сфере социальных медиа.

Популярная видеоплатформа YouTube наградила канал Report серебряной кнопкой за преодоление рубежа в 100 000 подписчиков.

Этот рубеж был преодолен всего несколько дней назад, а на данный момент число подписчиков канала "report.az" уже превысило отметку в 104 000 человек.

Аудитория Report в YouTube охватывает более 50 стран мира, включая Азербайджан, Турцию, Россию, США, Иран, Великобританию и Францию.

Серебряная кнопка YouTube является признанием высокого качества контента, создаваемого командой Report, и растущего интереса зрителей к материалам канала.

Информационное агентство Report было основано в 2014 году и зарекомендовало себя как надежный источник оперативных новостей и качественного контента. Помимо успешного YouTube-канала, Report активно развивает свое присутствие и в других социальных сетях, таких как Facebook, Twitter и Instagram.

Команда агентства выражает благодарность своим зрителям и подписчикам за доверие и поддержку, обещает и впредь радовать их интересным и качественным контентом.