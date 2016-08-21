Вышел в свет очередной номер научно-популярного журнала Наука и жизнь

Баку. 21 Августа. REPORT.AZ/ Издан очередной номер журнала «Наука и жизнь», действующей в Национальной академии наук Азербайджана больше полувека.

Как передает Report, в данном номере журнала, играющей большую роль в пропаганде научных знаний и популяризации азербайджанской науки, увидела свет статья вице-президента НАНА, академика Исы Габиббейли «Литературная политика в учении государственности Гейдара Алиева и современная эпоха».

Кроме того, в журнале нашли свое отражение статьи на такие темы, как «Научный потенциал Института генетических ресурсов НАНА», «История государственности Азербайджана в археологических исследованиях», а также стихотворение ученого-географа и поэта Октая Алекперова, посвященное ученым - кавалерам Государственной премии Республики.

Отметим, что главным редактором журнала является президент НАНА, академик Акиф Ализаде, его заместителями - вице-президент НАНА, академик Иса Габиббейли и начальник Управления по связям с общественностью и популяризации науки НАНА Зульфугар Фарзалиев, а ответственным секретарем заместитель начальника Отдела органов печати Туран Рагимова.