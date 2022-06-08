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Выделены каналы телевещания в Восточно-Зангезурском и Карабахском экономических районах

Выделены каналы телевещания в Восточно-Зангезурском и Карабахском экономических районах Выделены каналы телевещания в Восточно-Зангезурском и Карабахском экономических районах Азербайджана.
Медиа
8 июня 2022 г. 17:11
Выделены каналы телевещания в Восточно-Зангезурском и Карабахском экономических районах

Выделены каналы телевещания в Восточно-Зангезурском и Карабахском экономических районах Азербайджана.

Как сообщает Report, соответствующее решение принято Аудиовизуальным советом.

Решение принято в целях расширения открытого (общественного) телевизионного пакета вещания на освобожденных Восточно-Зангезурском и Карабахском экономических районах страны.

Согласно решению, каналы телевещания выделены из следующих радиотелевизионных станций (РТС):
- 47-й канал телевещания из РТС «Шахйери» на территории Ходжавендского района;
- 43-й канал телевещания из автоматической РТС «Миндживан» на территории Зангиланского района;
- 26-й канал телевещания из автоматической РТС «Ханлыг» на территории Губадлинского района;
- 43-й канал телевещания из РТС «Баласолтанлы» на территории Губадлинского района;
- 23-й канал телевещания из автоматической РТС «Кяльбаджар» на территории Кяльбаджарского района.

Согласно решению, общенациональные и региональные (для Восточно-Зангезурского и Карабахского районов) телерадиовещатели, которые будут вещать с каналов, выделенных из перечисленных в списке РТС, должны заключить контракты по этим телечастотам с Государственным управлением радиочастот Министерства цифрового развития и транспорта, а по услуге вещания – с ПО «Радиотелевизионное вещание и спутниковая связь» («Телерадио») министерства, и сообщить об этом Аудиовизуальному Совету.

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Версия на английском языке TV broadcasting channels allocated in Eastern Zangazur, Karabakh regions
Версия на азербайджанском языке Şərqi Zəngəzur və Qarabağ bölgələrində televiziya yayım kanalları ayrılıb

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