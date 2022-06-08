Выделены каналы телевещания в Восточно-Зангезурском и Карабахском экономических районах

Выделены каналы телевещания в Восточно-Зангезурском и Карабахском экономических районах Азербайджана.

Выделены каналы телевещания в Восточно-Зангезурском и Карабахском экономических районах Азербайджана.

Как сообщает Report, соответствующее решение принято Аудиовизуальным советом.

Решение принято в целях расширения открытого (общественного) телевизионного пакета вещания на освобожденных Восточно-Зангезурском и Карабахском экономических районах страны.



Согласно решению, каналы телевещания выделены из следующих радиотелевизионных станций (РТС):

- 47-й канал телевещания из РТС «Шахйери» на территории Ходжавендского района;

- 43-й канал телевещания из автоматической РТС «Миндживан» на территории Зангиланского района;

- 26-й канал телевещания из автоматической РТС «Ханлыг» на территории Губадлинского района;

- 43-й канал телевещания из РТС «Баласолтанлы» на территории Губадлинского района;

- 23-й канал телевещания из автоматической РТС «Кяльбаджар» на территории Кяльбаджарского района.

Согласно решению, общенациональные и региональные (для Восточно-Зангезурского и Карабахского районов) телерадиовещатели, которые будут вещать с каналов, выделенных из перечисленных в списке РТС, должны заключить контракты по этим телечастотам с Государственным управлением радиочастот Министерства цифрового развития и транспорта, а по услуге вещания – с ПО «Радиотелевизионное вещание и спутниковая связь» («Телерадио») министерства, и сообщить об этом Аудиовизуальному Совету.