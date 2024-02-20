Во влиятельном перуанском издании опубликована статья об Азербайджане

На перуанском портале Guik, который является одним из влиятельных СМИ Перу, опубликована статья "Азербайджанские реалии против вымыслов" находившегося на днях в Азербайджане известного журналиста Рикардо Санчеса.

На перуанском портале Guik, который является одним из влиятельных СМИ Перу, опубликована статья "Азербайджанские реалии против вымыслов" находившегося на днях в Азербайджане известного журналиста Рикардо Санчеса.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Мексике.

Отмечается, что избрание нынешнего президента Азербайджана Ильхама Алиева на высший государственный пост с более 92% голосов избирателей, свидетельствует о доверии народа к его руководителю.

В материале подчеркивается, что выборы прошли в условиях прозрачного и открытого голосования. Автор сообщает, что работа избирательных участков по всей стране была организована в соответствии с процедурными правилами, за выборами наблюдали более 790 официально зарегистрированных международных наблюдателей и организаций, а также более 90 000 местных наблюдателей.

До сведения читателей доводится, что эти выборы имели особое значение, поскольку спустя 30-летний период оккупации они впервые были проведены на всех суверенных территориях Азербайджана.

В статье также напоминается о том, что Армения учинила чудовищные разрушения и экологический террор на азербайджанских землях, которые в течение 30 лет удерживала под оккупацией. "В результате мин, заложенных армянскими вооруженными силами, на сегодняшний день погибли и пострадали более 300 мирных граждан", - пишет Guik.

В конце статьи подчеркивается о масштабных работах по реконструкции и восстановлению, проводимых Азербайджаном в постконфликтный период.