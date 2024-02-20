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Во влиятельном перуанском издании опубликована статья об Азербайджане

Во влиятельном перуанском издании опубликована статья об Азербайджане На перуанском портале Guik, который является одним из влиятельных СМИ Перу, опубликована статья "Азербайджанские реалии против вымыслов" находившегося на днях в Азербайджане известного журналиста Рикардо Санчеса.
Медиа
20 февраля 2024 г. 06:21
Во влиятельном перуанском издании опубликована статья об Азербайджане

На перуанском портале Guik, который является одним из влиятельных СМИ Перу, опубликована статья "Азербайджанские реалии против вымыслов" находившегося на днях в Азербайджане известного журналиста Рикардо Санчеса.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Мексике.

Отмечается, что избрание нынешнего президента Азербайджана Ильхама Алиева на высший государственный пост с более 92% голосов избирателей, свидетельствует о доверии народа к его руководителю.

В материале подчеркивается, что выборы прошли в условиях прозрачного и открытого голосования. Автор сообщает, что работа избирательных участков по всей стране была организована в соответствии с процедурными правилами, за выборами наблюдали более 790 официально зарегистрированных международных наблюдателей и организаций, а также более 90 000 местных наблюдателей.

До сведения читателей доводится, что эти выборы имели особое значение, поскольку спустя 30-летний период оккупации они впервые были проведены на всех суверенных территориях Азербайджана.

В статье также напоминается о том, что Армения учинила чудовищные разрушения и экологический террор на азербайджанских землях, которые в течение 30 лет удерживала под оккупацией. "В результате мин, заложенных армянскими вооруженными силами, на сегодняшний день погибли и пострадали более 300 мирных граждан", - пишет Guik.

В конце статьи подчеркивается о масштабных работах по реконструкции и восстановлению, проводимых Азербайджаном в постконфликтный период.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPerunun nüfuzlu nəşrində “Azərbaycanın reallıqları uydurmalara qarşı” başlıqlı məqalə dərc edilib

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