Владелец The Daily Mail договорился о покупке The Daily Telegraph за $650 млн

Медиагруппа Daily Mail and General Trust (DMGT), в которую входит газета The Daily Mail, договорилась о покупке издания The Daily Telegraph за 500 млн фунтов стерлингов ($650 млн).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Financial Times.

Отмечается, что контролирующий акционер DMGT Джонатан Хармсворт, который является правнуком основателя The Daily Mail, давно желал приобрести компанию Telegraph Media Group, владеющую The Daily Telegraph и еженедельной газетой The Sunday Telegraph.

Как отметила FT, сделка может привести к объединению двух крупных изданий правоцентристского толка, что вызывает опасения у правящей Лейбористской партии. Ожидается, что обе газеты сохранят свои отдельные редакционные команды.

Стороны финализируют условия сделки. По мнению FT, после слияния DMGT может быть вынуждена продать две других свои газеты - Metro и i - во избежание антимонопольного расследования со стороны медиарегулятора Ofcom и Управления по конкуренции и рынкам.

The Daily Telegraph была основана в 1855 году британским полковником Артуром Слэйем. По состоянию на 2019 год, ежедневный тираж газеты составлял примерно 300 тыс. экземпляров.