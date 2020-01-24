Выборы в ММ: воспользовались ли кандидаты платным эфирным временем?

В компанию "Общественное телевидение и радио" (İTV) поступили обращения, касающиеся платной предвыборной агитации в связи с внеочередными выборами в Милли Меджлис, которые состоятся 9 февраля.

В ответ на запрос Report в İTV сообщили, что прием обращений завершится сегодня, 24 января.

"Однако до сих пор с платной предвыборной агитацией в эфир никто не выходил", - добавили в İTV.

Напомним, что для платной предвыборной агитации к выборам в Милли Меджлис в эфире İTV 1 секунда выступления зарегистрированного в депутаты кандидата или его полпреда стоит минимум 22 маната, максимальная цена за 1 секунду эфирного времени - 65 манатов.

На общественном радио одна секунда стоит 7 манатов минимум и 25 манатов максимум.

Цена на эфирное время варьируется в зависимости от дня недели и часа.