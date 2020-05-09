Вещание телеканала ATV было приостановлено на час

9 мая вещание телеканала ATV было прервано на час.

Как сообщает Report, соответствующее решение было принято на состоявшемся 6 мая совещании Нацсовета по телерадиовещанию.

Причиной послужил показ в фильме "Украшенная вуаль", вышедшем в эфире телеканала 1 мая, табачных изделий, что является нарушением статьи 35.10 Закона Азербайджанской Республики "О телерадиовещании".

В связи с этим было принято решение приостановить 9 мая вещание канала на один час (с 10:00 до 11:00 часов).

Напомним, что аналогичное решение было принято и в отношении телеканала "Lider", вещание которого было прервано на час 7 мая.