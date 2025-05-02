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Санан Гаджиев: Верховный суд примет важные решения по защите неприкосновенности частной жизни на ТВ

Санан Гаджиев: Верховный суд примет важные решения по защите неприкосновенности частной жизни на ТВ Верховный суд может принять решения относительно нарушений права на неприкосновенность частной жизни в телепространстве.
Медиа
2 мая 2025 г. 11:37
Санан Гаджиев: Верховный суд примет важные решения по защите неприкосновенности частной жизни на ТВ

Верховный суд может принять важные решения по защите неприкосновенности частной жизни в телепространстве.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Гражданской коллегии Верховного суда Санан Гаджиев на втором форуме "Общественные процессы в медиа" в Баку.

По его словам, хотя вопросам защиты чести и достоинства личности в медиапространстве уделяется определенное внимание, к сожалению, ситуация с защитой таких конституционных прав граждан, как неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, отнюдь не радует, особенно в телепередачах:

"Принимая все это во внимание, ожидается, что Верховный суд в ближайшем будущем планирует принять важные решения с целью внедрения соответствующего правового регулирования в данном направлении", - сказал он.

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