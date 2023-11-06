В Стамбуле создан Альянс тюркских новостных агентств

Государственные новостные агентства Азербайджана, Турции, Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана подписали декларацию о создании Альянса тюркских новостных агентств.

Государственные новостные агентства Азербайджана, Турции, Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана подписали декларацию о создании Альянса тюркских новостных агентств.

Как сообщает Report, соглашение достигнуто в рамках Медиа-саммита тюркоязычных государств в Стамбуле, организованного на тему "Единство в медиа и видении будущего".

Азербайджан на мероприятии представляет председатель правления Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ) Вугар Алиев.

В мероприятии также приняли участие генеральный директор турецкого информагентства "Анадолу" Сердар Карагез, директор кыргызского информагентства "Кабар" Медербек Шерметалиев, председатель правления казахстанского медиахолдинга Qazcontent Бекзат Жусупов, гендиректор информагентства Узбекистана - УзА Абдусаид Кучимов, а также глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев и другие высокопоставленные гости.

Участники мероприятия подчеркнули важность сотрудничества между ведущими медиа-структурами тюркских стран с точки зрения более широкого распространения информации.

Было отмечено, что альянс сыграет ключевую роль в сохранении и распространении общего наследия и культуры тюркского мира.

По итогам саммита между руководителями медиа-структур пяти стран была подписана декларация о создании Альянса тюркских новостных агентств.