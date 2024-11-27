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В Совете прессы Азербайджана обсудили создание базы данных медиаландшафта

В Совете прессы Азербайджана обсудили создание базы данных медиаландшафта 13:02
Медиа
27 ноября 2024 г. 13:27
В Совете прессы Азербайджана обсудили создание базы данных медиаландшафта

В Совете прессы состоялась заключительная встреча в рамках проекта "Создание базы данных медиаландшафта Азербайджана", реализуемого при финансовой поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций (НПО) Азербайджана

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие председатель совета Рашад Меджид, журналисты, редакторы и представители НПО.

Он отметил, что проект "Создание базы данных медиа-ландшафта Азербайджана" продолжался в течение 7 месяцев: "В рамках проекта были проведены исследования и опросы по всем направлениям азербайджанских медиа. Было проведено четыре заседания по различным направлениям медиа. На встречах, проведенных в июле, августе, сентябре и октябре, были проанализированы работы, выполненные в рамках проекта, в том числе состоялся обмен мнениями о структуре базы данных, формирующей представление о медиапространстве Азербайджана".

Член правления Совета прессы, эксперт данного проекта Мушфиг Алескерли ознакомил участников с новой информацией, размещенной на сайте presscouncil.az в категории "Медиаландшафт Азербайджана": "В рамках проекта на сайте Совета presscouncil.az создана специальная категория "Медиаландшафт Азербайджана", которая включает подкатегории "Законы, регулирующие информационный оборот в Азербайджане", "Местные и международные документы, определяющие этические стандарты информации", "Ведущие медиасубъекты и журналистские организации Азербайджана", "Гендерный баланс в азербайджанских медиа", "Азербайджанские медиа в период I и II Карабахских войн".

Он отметил, что "База данных по медиаландшафту Азербайджана" подготовлена в соответствии с международными стандартами.

Мероприятие продолжилось выступлениями и предложениями участников.

Фото: Мухаммед Агаев

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Версия на азербайджанском языке Фото"Azərbaycan media landşaftı üzrə məlumat bazasının yaradılması" layihəsi müzakirə edilib

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