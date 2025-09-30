Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    В рамках II Азербайджано-Узбекского медиафорума обсудили партнерство в эпоху цифровых технологий

    Медиа
    • 30 сентября, 2025
    • 12:23
    В рамках II Азербайджано-Узбекского медиафорума обсудили партнерство в эпоху цифровых технологий

    В рамках II Азербайджано-Узбекского медиафорума прошла панельная дискуссия "Партнерство в медиа в эпоху цифровых технологий: совместные инициативы по информационной безопасности".

    Как передает Report, участники затронули ключевые аспекты сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном в сфере медиа и цифровой безопасности, обменялись опытом и наметили совместные инициативы.

    Начальник департамента Агентства развития медиа Азербайджана Расим Багиров отметил: "Этот форум - продолжение полезной традиции двустороннего сотрудничества, реализуемой в рамках дорожной карты по развитию медиа между нашими странами. Цифровая трансформация и информационная безопасность сегодня являются приоритетными направлениями, особенно учитывая активность информационных потоков и риски дезинформации в регионе".

    Багиров подчеркнул важность обмена опытом с узбекскими коллегами, в том числе по вопросам медиаграмотности, виртуализации медиа-контента и кибербезопасности. Он напомнил о совместных проектах, таких как неделя медиаграмотности, SmartMedia, Media Lab и InnoMedia, а также об участии в международных инициативах в рамках Организации тюркских государств и других платформ.

    Исполняющий обязанности председателя Союза журналистов Узбекистана Холмурод Салимов предложил конкретные инициативы для дальнейшего сотрудничества: "Во-первых, продолжить развитие взаимодействия между государственными и негосударственными медиаструктурами Узбекистана и Азербайджана. Во-вторых, издать двуязычную книгу, включающую лучшие материалы и творческие работы опытных журналистов обеих стран. В-третьих, инициировать обновление международных законов об информационной безопасности и защите персональных данных".

    Также руководитель аппарата Аудиовизуального совета Азербайджана Фазиль Новрузов отметил, что особое значение имеют повышение уровня образования, медиаграмотности и цифровых навыков. "Эти инструменты взаимосвязаны, и их успешное внедрение способствует информационной безопасности. Азербайджан активно сотрудничает с зарубежными регуляторами и общественными организациями для повышения медиаграмотности и защиты информации", - сказал он.

    Генеральный директор Национальной медиасообщества Узбекистана Абдуазиз Абуталипов подчеркнул: "Информация - это доверие. Ни один журналист, ни одно государство не смогут справиться с угрозами в одиночку. Ключевое слово - партнерство. На практике это означает: совместные проекты проверки фактов, где журналисты и инженеры работают вместе; единые международные стандарты цифровой безопасности, которые защищают данные и права граждан; обмен технологиями и знаниями для быстрого реагирования на угрозы; создание альянсов медиа и платформ, которые становятся щитом доверия для общества".

    II Azərbaycan-Özbəkistan Media Forumunda rəqəmsal texnologiyalar dövründə tərəfdaşlıq müzakirə edilib
    Partnership in digital age discussed at 2nd Azerbaijan-Uzbekistan Media Forum

    Лента новостей