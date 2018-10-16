В пресс-службе ИВ города Баку произведено новое назначение

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ В Исполнительной власти города Баку (ИВ) произведено новое назначение.

По полученным Report сведениям, согласно приказу исполняющего обязанности главы ИВ города Баку Эльдара Азизова, с целью активизации деятельности работы пресс-службы и пополнения штата образованными и способными молодыми людьми Айна Бахтияр гызы Алиева принята на работу в пресс-службу ИВ.

Отметим, что до этого назначения Айна Алиева работала в качестве специалиста в Центре Гейдара Алиева.

Напомним, что Э.Азизов осуществил и ранее кадровые реформы.