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    В пресс-службе ИВ города Баку произведено новое назначение

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ В Исполнительной власти города Баку (ИВ) произведено новое назначение.

    По полученным Report сведениям, согласно приказу исполняющего обязанности главы ИВ города Баку Эльдара Азизова, с целью активизации деятельности работы пресс-службы и пополнения штата образованными и способными молодыми людьми Айна Бахтияр гызы Алиева принята на работу в пресс-службу ИВ.

    Отметим, что до этого назначения Айна Алиева работала в качестве специалиста в Центре Гейдара Алиева.

    Напомним, что Э.Азизов осуществил и ранее кадровые реформы.

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