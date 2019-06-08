В Петербурге состоялось XXVI заседание Информсовет СНГ

В Санкт-Петербурге состоялось XXVI заседание Совета руководителей государственных информационных агентств стран-участниц СНГ (Информсовет).

Как передает Report, открыв заседание, председатель Информсовета, генеральный директор агентства ТАСС Сергей Михайлов отметил, что в повестку включено обсуждение подготовительной работы, связанной с предстоящей 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Он рассказал о работе, которую провело и планирует провести агентство ТАСС в этом направлении, указал на важность совместных усилий для празднования юбилея Победы на высоком уровне.

Выступивший на заседании председатель Правления АЗЕРТАДЖ, президент Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA) и Всемирного конгресса новостных агентств Аслан Асланов отметил значение стоящего на повестке дня вопроса, подчеркнул необходимость совместных усилий агентств-членов Совета для достижения успехов в этой области.

«В повестку дня включен вопрос, связанный с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Это историческое событие оставило глубокий след в жизни наших народов, отразилось на наших семьях, семьях наших близких и друзей. Азербайджан, как одна из стран, внесших вклад в Победу, отмечает ее на высоком уровне, наши ветераны окружены уважением и заботой. АЗЕРТАДЖ примет активное участие в проектах Совета, связанных с этой датой, и выражает готовность со своей стороны оказать им информационную поддержку», - добавил А.Асланов.

Говоря также о новых методах обмена между агентствами-членами Информсовета, председатель Правления АЗЕРТАДЖ отметил, что осуществляется обмен текстовой и фотоинформацией. «Уже наступило время обмена видеоновостями, необходимо ускорить организационную работу, связанную с этим. Для этого мы можем подумать о той или иной единой платформе или усовершенствовании действующей платформы. Большинство агентств-членов уже производит видеоновости. Этому вопросу также стоит уделить внимание», - отметил он.

Генеральный директор Белорусского телеграфного агентства Ирина Акулович, в свою очередь, рассказала о работе, проводимой в связи с подготовкой к 75-летию Победы, внимании и заботе, проявляемых о ветеранах войны в ее стране. Она также коснулась предстоящих 21-30 июня текущего года II Европейских игр в Минске, сообщила, что на проходящей в Беларуси выставке «Спорт – высокое искусство» демонстрируются созданные азербайджанскими скульпторами во время первых Европейских игр «Баку 2015» работы, относящиеся к различным видам спорта, и в связи с этим выразила признательность азербайджанской стороне.

Другие выступавшие по теме рассказали о подготовке к мероприятиям, посвященным 75-летию Победы, высказали свои предложения в этом направлении. Было предложено создать выставку фотографий ветеранов войны, которые еще нигде не демонстрировались.

Руководитель сектора стран СНГ и Балтии агентства ТАСС Борис Грушин подробно проинформировал о реализации проектов Информсовета. Б.Грушин подчеркнул, что АЗЕРТАДЖ вносит большой вклад в эту работу, рекомендовал и другим агентствам принимать активное учстие в информационном обмене.

После заседания руководители государственных информационных агентств стран-участниц СНГ приняли участие в пленарном заседании Санкт-Петербургского международного экономического форума.

Выступивший на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного экономического форума Президент России Владимир Путин отметил, что сформированная в ХХ веке модель глобального развития не соответствует современным экономическим реалиям. Ключевым источником нестабильности в мире являются попытки монополизации новой технологической волны. Глава Российского государства также предложил вывести из под влияния торговых войн жизненно важные потребительские товары, в том числе лекарственные препараты.

Выступившие на мероприятии председатель Китайской Народной Республик Си Цзиньпин, Президент Болгарии Румен Радев, премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш говорили о путях расширения экономического сотрудничества, миграционных проблемах, рисках, вызванных климатическими изменениями, и других важных вопросах.