​В НСТР будет создана новая должность

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В Национальном совете телерадиовещания (НСТР) будет создана новая должность.

Об этом в ответ на запрос Report сказал руководитель Аппарата совета Асеф Гаджиев.

Он отметил, что это должность помощника председателя НСТР.

А.Гаджиев отметил, что уже завершился прием документов на внутренний конкурс, объявленный на замещение вакантной должности: "Информация по кандидатам представлена Государственному экзаменационному центру".

Руководитель аппарата отметил, что помощник председателя НСТР будет назначен до конца мая.