В Италии более 10 человек пострадали при пожаре у озера Гарда
Другие страны
- 04 октября, 2026
- 14:00
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
В результате пожара в палаточном лагере на озере Гарда в Италии пострадали более 10 человек.
Как передает Report со ссылкой на газетау La Repubblica, инцидент произошел утром в городе Пескьера-дель-Гарда в провинции Венето.
Согласно информации, огонь распространился на 20 передвижных домов, из которых были эвакуированы более 24 человек. По данным очевидцев, были слышны взрывы. Причина возгорания пока не установлена.
Пожаротушение продолжается. Борьба с огнем затрудняется из-за наличия баллонов со сжиженным газом и транспортных средств.
Последние новости
16:11
В ФРГ при крушении легкомоторного самолета погибли два человекаДругие страны
15:56
Фото
Чемпионат мира по дзюдо: Ахмед Юсифов вышел в финал - ОБНОВЛЕНО-2Индивидуальные
15:47
Вице-спикер: Иран никогда не достигнет всеобъемлющего соглашения с СШАВ регионе
15:35
В Азербайджане из-за тумана ухудшится видимость на дорогахЭкология
15:33
Семь стран ОПЕК+ сохранили квоты по добыче нефти в ноябреЭнергетика
15:23
Ветераны "Нефтчи" обыграли литовский "Спартак" в матче по случаю 75-летия Республиканского стадионаФутбол
15:16
В Бразилии стартовали президентские выборыДругие страны
15:09
Чемпионат мира по дзюдо: Кёнуль Алиева завершила борьбу в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНОИндивидуальные
14:55