Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    В Италии более 10 человек пострадали при пожаре у озера Гарда

    Другие страны
    • 04 октября, 2026
    • 14:00
    В Италии более 10 человек пострадали при пожаре у озера Гарда

    В результате пожара в палаточном лагере на озере Гарда в Италии пострадали более 10 человек.

    Как передает Report со ссылкой на газетау La Repubblica, инцидент произошел утром в городе Пескьера-дель-Гарда в провинции Венето.

    Согласно информации, огонь распространился на 20 передвижных домов, из которых были эвакуированы более 24 человек. По данным очевидцев, были слышны взрывы. Причина возгорания пока не установлена.

    Пожаротушение продолжается. Борьба с огнем затрудняется из-за наличия баллонов со сжиженным газом и транспортных средств.

    Италия Пожар (возгорание)
    İtaliyada düşərgədə yanğın olub, 10-dan çox insan xəsarət alıb
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    16:11

    В ФРГ при крушении легкомоторного самолета погибли два человека

    Другие страны
    15:56
    Фото

    Чемпионат мира по дзюдо: Ахмед Юсифов вышел в финал - ОБНОВЛЕНО-2

    Индивидуальные
    15:47

    Вице-спикер: Иран никогда не достигнет всеобъемлющего соглашения с США

    В регионе
    15:35

    В Азербайджане из-за тумана ухудшится видимость на дорогах

    Экология
    15:33

    Семь стран ОПЕК+ сохранили квоты по добыче нефти в ноябре

    Энергетика
    15:23

    Ветераны "Нефтчи" обыграли литовский "Спартак" в матче по случаю 75-летия Республиканского стадиона

    Футбол
    15:16

    В Бразилии стартовали президентские выборы

    Другие страны
    15:09

    Чемпионат мира по дзюдо: Кёнуль Алиева завершила борьбу в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    14:55

    Число заявок на убежище в Европе значительно сократилось в этом году

    Другие страны
    Лента новостей