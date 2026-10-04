В Италии более 10 человек пострадали при пожаре у озера Гарда

В результате пожара в палаточном лагере на озере Гарда в Италии пострадали более 10 человек.

Как передает Report со ссылкой на газетау La Repubblica, инцидент произошел утром в городе Пескьера-дель-Гарда в провинции Венето.

Согласно информации, огонь распространился на 20 передвижных домов, из которых были эвакуированы более 24 человек. По данным очевидцев, были слышны взрывы. Причина возгорания пока не установлена.

Пожаротушение продолжается. Борьба с огнем затрудняется из-за наличия баллонов со сжиженным газом и транспортных средств.