В Каталонии из-за ливней двое погибли, один человек пропал без вести

Последствия сильных дождей в испанском автономном сообществе Каталония привели к гибели двух человек.

Как передает Report со ссылкой на газету El Pais, об этом сообщила местная пожарная служба.

Согласно информации, ливни привели к наводнениям и сотням инцидентов в регионе. Из-за непогоды погибли два человека, еще один числится пропавшим без вести.

Отмечается, что нарушена работа метрополитена Барселоны, в аэропорту отменен ряд рейсов и возникают многочасовые задержки, несколько автомобильных дорог перекрыты. Без света в районе каталонской столицы остались свыше 17,6 тыс. абонентов. Ведутся работы над восстановлением электроснабжения.