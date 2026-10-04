В Каталонии из-за ливней двое погибли, один человек пропал без вести
Другие страны
- 04 октября, 2026
- 13:35
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Последствия сильных дождей в испанском автономном сообществе Каталония привели к гибели двух человек.
Как передает Report со ссылкой на газету El Pais, об этом сообщила местная пожарная служба.
Согласно информации, ливни привели к наводнениям и сотням инцидентов в регионе. Из-за непогоды погибли два человека, еще один числится пропавшим без вести.
Отмечается, что нарушена работа метрополитена Барселоны, в аэропорту отменен ряд рейсов и возникают многочасовые задержки, несколько автомобильных дорог перекрыты. Без света в районе каталонской столицы остались свыше 17,6 тыс. абонентов. Ведутся работы над восстановлением электроснабжения.
Kataloniyada leysan səbəbindən iki nəfər ölüb, bir nəfər itkin düşüb
Two dead, one missing after torrential rain in Catalonia
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