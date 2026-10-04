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    На юго-востоке Турции в пчелиных ульях нашли свыше 90 кг наркотиков

    В регионе
    • 04 октября, 2026
    • 14:40
    На юго-востоке Турции в пчелиных ульях нашли свыше 90 кг наркотиков

    В районе Хаккари на юго-востоке Турции в ульях с живыми пчелами обнаружили 91,1 кг наркотических средств.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщила пресс-служба турецкого МВД.

    Согласно информации, операция была проведена сотрудниками Управления полиции в координации с местным подразделением Генеральной прокуратуры.

    Так, в ходе досмотра подозрительной фуры в ящиках с ульями живых пчел были обнаружены в общей сложности 91,1 кг наркотических средств. По факту задержаны три человека.

    Расследование по делу продолжается.

    Наркотические вещества Турция
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    Türkiyədə arı pətəklərinin içində 90 kiloqramdan çox narkotik aşkarlanıb
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