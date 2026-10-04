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    Türkiyədə arı pətəklərinin içində 90 kiloqramdan çox narkotik aşkarlanıb

    Region
    • 04 oktyabr, 2026
    • 13:41
    Türkiyədə arı pətəklərinin içində 90 kiloqramdan çox narkotik aşkarlanıb

    Türkiyənin Hakkari şəhərinin Yüksekova rayonunda canlı arı pətəklərinin içərisindəki şanların arasına gizlədilmiş vəziyyətdə 91,1 kq narkotik vasitə ələ keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) "X" sosial şəbəkə hesabında yaydığı məlumatda qeyd olunub.

    "Hakkari Vilayət Polis İdarəsinin əməkdaşları və Yüksekova Respublika Baş Prokurorluğunun koordinasiyası ilə, narkotik vasitələrin ticarəti və daşınmasının qarşısının alınması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində narkotik vasitələrin ticarəti ilə məşğul olan şəxslərə qarşı təxminən 1 ay davam edən fiziki və texniki izləmə nəticəsində şübhəli bir TIR əməkdaşlarımız tərəfindən saxlanılıb", - paylaşımda yazılıb.

    Qeyd olunub ki, TIR-da aparılan ətraflı axtarış zamanı, canlı arıların olduğu arı pətəklərinin içərisindəki şanların arasına gizlədilmiş vəziyyətdə 85,9 kq skank və 5,2 kq toz marixuana narkotik vasitəsi olmaqla, ümumilikdə 91,1 kq narkotik maddə ələ keçirilib.

    "3 şübhəlilər saxlanılıb.

    Zəhər tacirlərinin gizlətmə və daşıma üsulları nə qədər fərqli olursa olsun, qəhrəman polislərimizin dəqiq işi sayəsində hər cür üsulu deşifrə edir, cinayətkarları tək-tək aşkara çıxarırıq".

    Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi Türkiyə DİN Türkiyə Cümhuriyyəti
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    На юго-востоке Турции в пчелиных ульях нашли свыше 90 кг наркотиков
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