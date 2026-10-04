Türkiyədə arı pətəklərinin içində 90 kiloqramdan çox narkotik aşkarlanıb
- 04 oktyabr, 2026
- 13:41
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Türkiyənin Hakkari şəhərinin Yüksekova rayonunda canlı arı pətəklərinin içərisindəki şanların arasına gizlədilmiş vəziyyətdə 91,1 kq narkotik vasitə ələ keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) "X" sosial şəbəkə hesabında yaydığı məlumatda qeyd olunub.
"Hakkari Vilayət Polis İdarəsinin əməkdaşları və Yüksekova Respublika Baş Prokurorluğunun koordinasiyası ilə, narkotik vasitələrin ticarəti və daşınmasının qarşısının alınması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində narkotik vasitələrin ticarəti ilə məşğul olan şəxslərə qarşı təxminən 1 ay davam edən fiziki və texniki izləmə nəticəsində şübhəli bir TIR əməkdaşlarımız tərəfindən saxlanılıb", - paylaşımda yazılıb.
Qeyd olunub ki, TIR-da aparılan ətraflı axtarış zamanı, canlı arıların olduğu arı pətəklərinin içərisindəki şanların arasına gizlədilmiş vəziyyətdə 85,9 kq skank və 5,2 kq toz marixuana narkotik vasitəsi olmaqla, ümumilikdə 91,1 kq narkotik maddə ələ keçirilib.
"3 şübhəlilər saxlanılıb.
Zəhər tacirlərinin gizlətmə və daşıma üsulları nə qədər fərqli olursa olsun, qəhrəman polislərimizin dəqiq işi sayəsində hər cür üsulu deşifrə edir, cinayətkarları tək-tək aşkara çıxarırıq".
Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde canlı arı kovanlarının içerisindeki peteklerin arasına gizlenmiş halde 91,1 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda; Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yaklaşık 1 ay boyunca sürdürülen fiziki ve teknik takip neticesinde, şüpheli bir tır ekiplerimiz tarafından durduruldu. Tırda yapılan detaylı aramada, canlı arıların bulunduğu arı kovanlarının içerisindeki peteklerin arasına gizlenmiş halde; -85,9 kg skunk ve -5,2 kg toz esrar uyuşturucu maddesi olmak üzere toplam 91,1 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. -3 şüpheli zehir taciri yakalandı. Zehir tacirlerinin saklama ve sevkiyat yöntemleri ne kadar farklılaşırsa farklılaşsın, kahraman polislerimizin titiz çalışmalarıyla her türlü yöntemi deşifre ediyor, suçluları tek tek ortaya çıkarıyoruz. Uyuşturucu ile mücadelemizi, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin korunması amacıyla kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğümüzü, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) October 4, 2026