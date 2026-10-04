Число заявок на убежище в Европе значительно сократилось в этом году

Число просящих об убежище в странах Евросоюза с начала 2026 года сократилось почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает Report, об этом пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на данные Европейского агентства по вопросам убежища (EUAA).

Согласно отчету, большинство беженцев прибыли в Германию из Афганистана (23%), Сирии (12%) и Турции (10%). Афганцы лидируют по числу поданных запросов и по всей Европе (52 361).

Всего было зарегистрировано 452 969 запросов о предоставлении убежищ в странах ЕС, Норвегии и Швейцарии, что на 24,3% меньше, чем за девять месяцев 2025 года (598 575). В первой тройке стран Франция (98 822), Италия (78 496) и Германия (70 257). Меньше всего заявлений было подано в Венгрии (83) и Словакии (131).