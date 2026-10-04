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    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Число заявок на убежище в Европе значительно сократилось в этом году

    Другие страны
    • 04 октября, 2026
    • 14:55
    Число заявок на убежище в Европе значительно сократилось в этом году

    Число просящих об убежище в странах Евросоюза с начала 2026 года сократилось почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Как передает Report, об этом пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на данные Европейского агентства по вопросам убежища (EUAA).

    Согласно отчету, большинство беженцев прибыли в Германию из Афганистана (23%), Сирии (12%) и Турции (10%). Афганцы лидируют по числу поданных запросов и по всей Европе (52 361).

    Всего было зарегистрировано 452 969 запросов о предоставлении убежищ в странах ЕС, Норвегии и Швейцарии, что на 24,3% меньше, чем за девять месяцев 2025 года (598 575). В первой тройке стран Франция (98 822), Италия (78 496) и Германия (70 257). Меньше всего заявлений было подано в Венгрии (83) и Словакии (131).

    Европейский союз (ЕС) Европейское агентство по вопросам убежища (EUAA)
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