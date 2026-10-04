Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Ферстаппен выиграл Гран-при Малайзии "Формулы 1"

    Формула 1
    • 04 октября, 2026
    • 14:30
    Ферстаппен выиграл Гран-при Малайзии Формулы 1

    Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при "Формулы 1" в Малайзии.

    Как сообщает Report, 29-летний четырехкратный обладатель титула одержал первую победу в текущем сезоне.

    Второе место занял пилот "Мерседеса" Андреа Кими Антонелли, третье - Льюис Хэмилтон из "Феррари". Еще один пилот "Мерседеса" Джордж Расселл был третьим до 50-го круга, но сошел с дистанции из-за проблем с двигателем.

    Соревнования, которые начались на 1,4 часа позже из-за дождя, прошли на автодроме "Сепанг" в Малайзии.

    Макс Ферстаппен Гран-при Малайзии Формула 1
    Maks Ferstappen Malayziya Qran-prisinin qalibi olub
    Max Verstappen wins Formula 1 Malaysian Grand Prix
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