Ферстаппен выиграл Гран-при Малайзии "Формулы 1"
Формула 1
- 04 октября, 2026
- 14:30
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Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при "Формулы 1" в Малайзии.
Как сообщает Report, 29-летний четырехкратный обладатель титула одержал первую победу в текущем сезоне.
Второе место занял пилот "Мерседеса" Андреа Кими Антонелли, третье - Льюис Хэмилтон из "Феррари". Еще один пилот "Мерседеса" Джордж Расселл был третьим до 50-го круга, но сошел с дистанции из-за проблем с двигателем.
Соревнования, которые начались на 1,4 часа позже из-за дождя, прошли на автодроме "Сепанг" в Малайзии.
Maks Ferstappen Malayziya Qran-prisinin qalibi olub
Max Verstappen wins Formula 1 Malaysian Grand Prix
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