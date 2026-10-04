Ферстаппен выиграл Гран-при Малайзии "Формулы 1"

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при "Формулы 1" в Малайзии.

Как сообщает Report, 29-летний четырехкратный обладатель титула одержал первую победу в текущем сезоне.

Второе место занял пилот "Мерседеса" Андреа Кими Антонелли, третье - Льюис Хэмилтон из "Феррари". Еще один пилот "Мерседеса" Джордж Расселл был третьим до 50-го круга, но сошел с дистанции из-за проблем с двигателем.

Соревнования, которые начались на 1,4 часа позже из-за дождя, прошли на автодроме "Сепанг" в Малайзии.