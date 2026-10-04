Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Чемпионат мира по дзюдо: Балабей Агаев завершил борьбу в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    • 04 октября, 2026
    • 14:12
    Чемпионат мира по дзюдо: Балабей Агаев завершил борьбу в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО

    Азербайджанский дзюдоист Балабей Агаев завершил борьбу на чемпионате мира в Баку.

    Как сообщает Report, спортсмен в весовой категории 60 кг в 1/8 финала уступил американцу Джонатану Янгу.

    Ранее Б. Агаев выбил из борьбы представителя Украины Дилшота Халматова.

    Азербайджанский дзюдоист Балабей Агаев одержал первую победу на чемпионате мира в Баку.

    Как сообщает Report, спортсмен в весовой категории 60 кг в 1/16 финала одолел украинца Дилшота Халматова.

    В 1/8 финала Б. Агаев встретится с Джонатаном Янгом из США.

    Ранее член азербайджанской сборной Шафаг Гамидова (48 кг) проиграла Наташе Разафиндракало (Мадагаскар) в 1/32 финала и завершила турнир без медали.

    Отметим, что в соревнованиях, которые продлятся до 11 октября, принимают участие 622 дзюдоиста из 93 стран - 335 мужчин и 287 женщин. Азербайджан в индивидуальных соревнованиях представляют 24 дзюдоиста в 13 весовых категориях - 17 мужчин и 7 женщин. Азербайджанская сборная также выступит в смешанных командных соревнованиях, которые пройдут 11 октября.

    Чемпионат мира по дзюдо Балабей Агаев
    Cüdo üzrə dünya çempionatı: Balabəy Ağayev mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB
    Aghayev falls in Round of 16 at World Judo Championships
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