Чемпионат мира по дзюдо: Балабей Агаев завершил борьбу в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанский дзюдоист Балабей Агаев завершил борьбу на чемпионате мира в Баку.

Как сообщает Report, спортсмен в весовой категории 60 кг в 1/8 финала уступил американцу Джонатану Янгу.

Ранее Б. Агаев выбил из борьбы представителя Украины Дилшота Халматова.

13:20

Азербайджанский дзюдоист Балабей Агаев одержал первую победу на чемпионате мира в Баку.

Как сообщает Report, спортсмен в весовой категории 60 кг в 1/16 финала одолел украинца Дилшота Халматова.

В 1/8 финала Б. Агаев встретится с Джонатаном Янгом из США.

Ранее член азербайджанской сборной Шафаг Гамидова (48 кг) проиграла Наташе Разафиндракало (Мадагаскар) в 1/32 финала и завершила турнир без медали.

Отметим, что в соревнованиях, которые продлятся до 11 октября, принимают участие 622 дзюдоиста из 93 стран - 335 мужчин и 287 женщин. Азербайджан в индивидуальных соревнованиях представляют 24 дзюдоиста в 13 весовых категориях - 17 мужчин и 7 женщин. Азербайджанская сборная также выступит в смешанных командных соревнованиях, которые пройдут 11 октября.