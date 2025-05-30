В Нахчыване прошла конференция MEDİAFEST-2025

В Нахчыване прошла конференция MEDİAFEST-2025

В Нахчыване прошла конференция "Глобальная информационная среда и медиа-тренды" - MEDİAFEST-2025.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, мероприятие приурочено к 150-летию азербайджанской национальной прессы.

Конференция была организована по инициативе полномочного представительства президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике, при совместной организации Агентства развития медиа, Совета прессы и газеты "Şərq qapısı", являющейся органом Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.