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В Нахчыване прошла конференция MEDİAFEST-2025

В Нахчыване прошла конференция MEDİAFEST-2025 В Нахчыване прошла конференция MEDİAFEST-2025
Медиа
30 мая 2025 г. 19:26
В Нахчыване прошла конференция MEDİAFEST-2025

В Нахчыване прошла конференция "Глобальная информационная среда и медиа-тренды" - MEDİAFEST-2025.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, мероприятие приурочено к 150-летию азербайджанской национальной прессы.

Конференция была организована по инициативе полномочного представительства президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике, при совместной организации Агентства развития медиа, Совета прессы и газеты "Şərq qapısı", являющейся органом Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvanda “Qlobal İnformasiya Mühiti və Media Trendləri” konfransı – “MEDİAFEST-2025” keçirilib

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