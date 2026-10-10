Посол Молдовы: Счастливые лица людей в Карабахе говорят о том, что здесь действительно есть жизнь

Правительство Азербайджана ведет активную работу по восстановлению Карабаха и созданию условий для возвращения жителей в регион.

Об этом корреспонденту Report в Карабахе сообщил посол Молдовы в Азербайджане Александр Есауленко, в ходе визита в составе участников IV Международной конференции в рамках Бакинского диалога по пропавшим без вести лицам.

По его словам, усилия азербайджанского руководства по восстановлению региона уже приносят результаты. Он отметил, что восстановительные работы ведутся в том числе в Ханкенди и Лачыне, где создаются условия для возвращения жителей и дальнейшего развития.

"Мы видим счастливые лица людей, школьников, которые идут в школы. Это говорит о том, что здесь действительно есть жизнь. А там, где есть дети, там есть будущее", - отметил он.

Посол также с удовлетворением подчеркнул, что при восстановлении населенных пунктов Азербайджан активно применяет современные технологии, в том числе в сфере "зеленой" энергетики.

"Мы восхищены теми проектами, которые здесь уже реализованы, и желаем, чтобы как можно больше жителей, которые исторически здесь проживали, вернулись на свои земли", - сказал Есауленко.

Дипломат также прокомментировал посещение мемориального комплекса Ходжалинского геноцида. По его словам, фотографии погибших детей, взрослых и пожилых людей вызывают глубокую скорбь и напоминают о трагедии февраля 1992 года.

Есауленко подчеркнул, что трагедию в Ходжалы нельзя забывать, чтобы подобное никогда больше не повторилось.