Посол Молдовы: Счастливые лица людей в Карабахе говорят о том, что здесь действительно есть жизнь
- 10 октября, 2026
- 14:15
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Правительство Азербайджана ведет активную работу по восстановлению Карабаха и созданию условий для возвращения жителей в регион.
Об этом корреспонденту Report в Карабахе сообщил посол Молдовы в Азербайджане Александр Есауленко, в ходе визита в составе участников IV Международной конференции в рамках Бакинского диалога по пропавшим без вести лицам.
По его словам, усилия азербайджанского руководства по восстановлению региона уже приносят результаты. Он отметил, что восстановительные работы ведутся в том числе в Ханкенди и Лачыне, где создаются условия для возвращения жителей и дальнейшего развития.
"Мы видим счастливые лица людей, школьников, которые идут в школы. Это говорит о том, что здесь действительно есть жизнь. А там, где есть дети, там есть будущее", - отметил он.
Посол также с удовлетворением подчеркнул, что при восстановлении населенных пунктов Азербайджан активно применяет современные технологии, в том числе в сфере "зеленой" энергетики.
"Мы восхищены теми проектами, которые здесь уже реализованы, и желаем, чтобы как можно больше жителей, которые исторически здесь проживали, вернулись на свои земли", - сказал Есауленко.
Дипломат также прокомментировал посещение мемориального комплекса Ходжалинского геноцида. По его словам, фотографии погибших детей, взрослых и пожилых людей вызывают глубокую скорбь и напоминают о трагедии февраля 1992 года.
Есауленко подчеркнул, что трагедию в Ходжалы нельзя забывать, чтобы подобное никогда больше не повторилось.