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    Посол Молдовы: Счастливые лица людей в Карабахе говорят о том, что здесь действительно есть жизнь

    Карабах
    • 10 октября, 2026
    • 14:15
    Посол Молдовы: Счастливые лица людей в Карабахе говорят о том, что здесь действительно есть жизнь

    Правительство Азербайджана ведет активную работу по восстановлению Карабаха и созданию условий для возвращения жителей в регион.

    Об этом корреспонденту Report в Карабахе сообщил посол Молдовы в Азербайджане Александр Есауленко, в ходе визита в составе участников IV Международной конференции в рамках Бакинского диалога по пропавшим без вести лицам.

    По его словам, усилия азербайджанского руководства по восстановлению региона уже приносят результаты. Он отметил, что восстановительные работы ведутся в том числе в Ханкенди и Лачыне, где создаются условия для возвращения жителей и дальнейшего развития.

    "Мы видим счастливые лица людей, школьников, которые идут в школы. Это говорит о том, что здесь действительно есть жизнь. А там, где есть дети, там есть будущее", - отметил он.

    Посол также с удовлетворением подчеркнул, что при восстановлении населенных пунктов Азербайджан активно применяет современные технологии, в том числе в сфере "зеленой" энергетики.

    "Мы восхищены теми проектами, которые здесь уже реализованы, и желаем, чтобы как можно больше жителей, которые исторически здесь проживали, вернулись на свои земли", - сказал Есауленко.

    Дипломат также прокомментировал посещение мемориального комплекса Ходжалинского геноцида. По его словам, фотографии погибших детей, взрослых и пожилых людей вызывают глубокую скорбь и напоминают о трагедии февраля 1992 года.

    Есауленко подчеркнул, что трагедию в Ходжалы нельзя забывать, чтобы подобное никогда больше не повторилось.

    Александр Есауленко Пропавшие без вести Карабах
    Moldovanın səfiri: Qarabağdakı insanların xoşbəxt üzləri burada həqiqətən həyat olduğunu göstərir
    Moldovan ambassador praises reconstruction efforts in Karabakh
    44 - Tezliklə
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