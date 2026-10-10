Ирландия предложила сократить бюджет ЕС на 159 млрд евро

Следующий семилетний бюджет Европейского союза на 2028-2034 годы может быть сокращен на 159 млрд евро по сравнению с первоначальным предложением Еврокомиссии.

Как передает Report, об этом говорится в материале Politico.

Согласно документу, Ирландское председательство в Совете ЕС, координирующее бюджетные переговоры, предложило сократить общий бюджет блока примерно на 8%, чтобы удовлетворить требования нескольких стран во главе с Германией, выступающих за существенное уменьшение расходов.

Ирландский переговорный документ, известный как negobox, предусматривает сокращение бюджета на 122 млрд евро в текущих ценах по сравнению с предыдущим предложением, представленным кипрским председательством в июне. Это может привести к напряженным дискуссиям между 27 лидерами ЕС на саммите на следующей неделе.

Страны ЕС разделились на два лагеря. Государства, выступающие за экономию, требуют сократить предложенный бюджет объемом почти 2 трлн евро на несколько сотен миллиардов евро. В то же время южные и восточные страны, объединенные в группу "Друзья сплоченности", выступают против урезания финансирования.

В качестве уступки этой группе Ирландия предложила сохранить в полном объеме субсидии фермерам и региональные выплаты. На эти направления приходится около половины общего бюджета ЕС, и они считаются политически чувствительными.

Основная часть сокращений затронет другие сферы. В частности, финансирование внешней помощи предлагается уменьшить на 38 млрд евро, расходов на конкурентоспособность - на 75 млрд евро, а административных расходов ЕС - на 10 млрд евро.

Кроме того, Дублин предложил отменить резервный фонд на случай непредвиденных обстоятельств, известный как "амортизационный механизм ЕС". Он позволял Еврокомиссии привлекать дополнительные средства для реагирования на чрезвычайные ситуации в течение семилетнего бюджетного цикла.