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В Минске прошло мероприятие, посвященное 150-летию национальной прессы Азербайджана

В Минске прошло мероприятие, посвященное 150-летию национальной прессы Азербайджана В Минске состоялась конференция на тему "Азербайджанские и белорусские медиа: Перспективы совместного сотрудничества", посвященная 150-летию национальной прессы Азербайджана, с участием журналистов двух стран.
Медиа
25 июня 2025 г. 17:41
В Минске прошло мероприятие, посвященное 150-летию национальной прессы Азербайджана

В Минске состоялась конференция на тему "Азербайджанские и белорусские медиа: Перспективы совместного сотрудничества", посвященная 150-летию национальной прессы Азербайджана, с участием журналистов двух стран.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие председатель Белорусского союза журналистов, депутат Андрей Кривошеев, декан факультета журналистики Белорусского государственного университета Алексей Беляев, главный редактор одной из самых тиражируемых газет Беларуси "Вечерний Минск" Юлия Денищик, заместитель главного директора телеканала "Беларусь 24" Дмитрий Воронюк, член правления Совета прессы Азербайджана Гаджибей Гейдарли, главный редактор информационного портала Editor.az Фарид Шахбазлы, доктор философии по связям с общественностью Мушфиг Гусейнов и др.

На конференции обсуждались организация пресс-туров для молодых журналистов и блогеров из Беларуси и Азербайджана, обмен мультимедийным контентом, совместные проекты.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMinskdə Azərbaycan Milli Mətbuatının 150 illiyinə həsr olunan tədbir keçirilib

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