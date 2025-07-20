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В международной прессе широко освещается III Шушинский Глобальный медиафорум

В международной прессе широко освещается III Шушинский Глобальный медиафорум Зарубежные СМИ широко освещают III Шушинский Глобальный медиафорум, проходящий в Ханкенди.
Медиа
20 июля 2025 г. 14:35
В международной прессе широко освещается III Шушинский Глобальный медиафорум

Зарубежные СМИ широко освещают III Шушинский Глобальный медиафорум, проходящий в Ханкенди.

Как сообщает Report, агентства Reuters (Англия), Deutsche Welle (Германия) и EFE (Испания) уделили особое внимание высказываниям президента Азербайджана Ильхама Алиева о подготовке досье для международного суда в связи с крушением самолета AZAL вблизи города Актау в Казахстане.

Издания Bankier (Польша) и Quds (Иран) пишут, что президент Азербайджана призвал Украину не сдаваться.

Издание Javan (Иран) подготовило обширную статью под заголовком "Ильхам Алиев: Мы откроем Зангезурский коридор к следующей весне".

Europa Press (Испания), цитируя президента Ильхама Алиева, доводит до сведения своих читателей, что мир между Азербайджаном и Арменией очень близок.

Влиятельные турецкие издания TGRT, Karar, Yeni Akıt, Sözçü и другие также широко осветили высказывания главы государства на форуме.

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Версия на английском языке International press devotes extensive coverage to 3rd Shusha Global Media Forum
Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq mətbuat 3-cü Şuşa Qlobal Media Forumuna geniş yer ayırıb

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