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В Медиашколе Report, которая отмечает свое 5-летие, стартовала новая программа обучения

В Медиашколе Report, которая отмечает свое 5-летие, стартовала новая программа обучения 14-я по счету группа Медиашколы Report информационного агентства Report, отметившей свое 5-летие, присоединилась к новой программе обучения.
Медиа
13 июня 2023 г. 19:52
В Медиашколе Report, которая отмечает свое 5-летие, стартовала новая программа обучения

14-я по счету группа Медиашколы Report информационного агентства Report, отметившей свое 5-летие, присоединилась к новой программе обучения.

Как сообщает Report, выпускники Медиашколы Report, которая начала свою деятельность 13 июня 2018 года, работают в ряде ведущих СМИ страны.

Директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев на встрече со студентами Медиашколы Report заявил, что программа обучения в школе журналистики может дать участникам много знаний:

"За это время десятки выпускников Медиашколы Report смогли добиться успеха в журналистике. В настоящее время в самом Report работают 6 выпускников Медиашколы. Большое количество молодых журналистов, прошедших обучение в Report, работают в различных СМИ по всей стране. Создание и деятельность Медиашколы Report является социальным вкладом в азербайджанскую журналистику”.

Руководитель школы Report Media Исмаил Рафигоглу поделился своими мыслями о новой группе:

"Этим летом в Медиашколе Report больше всего мест мы предоставили студентам высших учебных заведений. В другой период адаптировать нашу программу обучения к расписанию занятий не так просто”.

И.Рафигоглу сообщил, что подготовлен новый сюжет о Медиашколе Report:

"Благодаря совместным усилиям сотрудника Report, выпускницы Медиашколы Report Гюльчин Джамиль, оператора Вугара Ханларова и монтажера Мухаммеда Агаева, был создан видеосюжет о Медиашколе”.

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Версия на азербайджанском языке Фото5 yaşını qeyd edən Report Media Məktəbində yeni təlim proqramına start verilib

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