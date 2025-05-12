В Медиа-школе Report завершилась учебная программа 19-й группы

Завершилась программа обучения 19-й группы Медиа-школы Report.

Завершилась программа обучения 19-й группы Медиа-школы Report.

Как сообщает Report, девяти выпускникам, которые в рамках программы обучались азам подготовки новостей, интервью, репортажей, видеосюжетов, фоторепортажей, участвовали в мониторингах и опросах, были вручены сертификаты.

Директор Информационного агентства Report Фуад Гусейналиев отметил, что студенты 19-й группы Медиа-школы смогли продемонстрировать навыки грамотного письма и умение выражать свои мысли:

"Считаю, что вы сможете внести значительный вклад в эту профессию. Традиционно мы держим каждого выпускника в поле зрения и по возможности привлекаем к работе в агентстве. В этой группе 3 выпускника получили сертификаты с отличием".

В ходе учебной программы состоялись встречи ряда ведущих журналистов Report со студентами. Были проведены интересные тренинги с участием бывшего главного редактора Мурада Алиева, заместителя главного редактора Эмиля Гулиева, заместителя главного редактора Джавида Османова, редактора спортивного отдела Кянана Гасанова, редактора отдела внутренней политики Эльгюна Мансимова, редактора отдела экономики Агшина Рафигоглу.

Отметим, что Медиа-школа Report функционирует с 13 июня 2018 года. Целью Медиа-школы является подготовка профессиональных кадров в сфере медиа в Азербайджане, доведение до молодых журналистов современных тенденций мировой прессы, раскрытие потенциала людей, увлеченных журналистикой и желающих работать в этой сфере, обеспечение повышения практических знаний и навыков по профессии. Медиа-школу Report окончили десятки молодых людей, которые работают в различных медиа-структурах страны.

Фото: Самира Гасанова