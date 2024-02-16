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В Медиа-школе Report стартовала новая учебная программа

В Медиа-школе Report стартовала новая учебная программа В Медиа-школе Информационного агентства Report стартовала новая учебная программа.
Медиа
16 февраля 2024 г. 17:10
В Медиа-школе Report стартовала новая учебная программа

В Медиа-школе Информационного агентства Report стартовала новая учебная программа.

Присоединившиеся к учебной программе девять студентов будут готовить в агентстве новости, интервью, репортажи, исследования, изучать тайны профессии журналиста. В период обучения особое внимание будет уделяться новостной журналистике.

Директор Информационного агентства Report Фуад Гусейналиев на встрече со студентами 16-й по счету группы Медиа-школы Report сказал, что важнейшей частью учебного процесса будет качественная подготовка новостей:

"Считаю, что вы очень ответственно относитесь к этой сфере, к профессии журналиста. Построить карьеру в СМИ не так уж и сложно. Для этого необходимо знать свое дело и двигаться к цели. Порою бывают и напряженные моменты, приходится тратить больше сил, чтобы вовремя донести новость до читателей".

Руководитель Медиа-школы Report Исмаил Рафигоглу подчеркнул, что большинство участников этой группы выбрало журналистику своей профессией:

"Мы продолжили традицию, которую применяем в Медиа-школе Report с прошлых лет. К учебному процессу и производственной практике в агентстве присоединились пять студентов Азербайджанского университета языков, а также студенты, обучающиеся в других вузах. По моему мнению, студенты очередной группы Медиа-школы будут с еще большим энтузиазмом относиться к обучению".

Медиа-школа Report начала свою деятельность в июне 2018 года. Целью Медиа-школы является подготовка профессиональных кадров в сфере медиа в Азербайджане, доведение до молодых журналистов современных тенденций мировой прессы, раскрытие потенциала людей, увлеченных журналистикой и желающих работать в этой сфере, обеспечение повышения практических знаний и навыков по профессии. Медиа-школу Report окончили десятки молодых людей, которые работают в различных медиа-структурах страны.

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Версия на английском языке ФотоNew group of Report Media School joins training program
Версия на азербайджанском языке ФотоReport Media Məktəbinin 16-cı qrupu təlim proqramına qoşulub

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