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В Ичеришехер прошло мероприятие, посвященное 150-летию Национальной прессы Азербайджана

В Ичеришехер прошло мероприятие, посвященное 150-летию Национальной прессы Азербайджана 19:52
Медиа
24 июля 2025 г. 20:04
В Ичеришехер прошло мероприятие, посвященное 150-летию Национальной прессы Азербайджана

Руководство Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" провело встречу с группой журналистов по случаю 150-летия Национальной прессы Азербайджана.

Как сообщает Report, председатель правления Заповедника Руфат Махмуд поздравил журналистов с профессиональным праздником, подчеркнул неоценимую роль представителей СМИ в сохранении и пропаганде культурного наследия, выразил благодарность за проявленное внимание, поддержку и сотрудничество.

Мероприятие продолжилось специальной выставкой, посвященной творческой деятельности представителей СМИ, присутствовавших среди участников, и экскурсией по домам-музеям, действующим в Ичеришехер, в сопровождении заслуженного работника культуры Рахиба Азери.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİçərişəhərdə Azərbaycan Milli Mətbuatının 150 illiyi münasibətilə tədbir keçirilib

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