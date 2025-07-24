В Ичеришехер прошло мероприятие, посвященное 150-летию Национальной прессы Азербайджана

19:52

Руководство Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" провело встречу с группой журналистов по случаю 150-летия Национальной прессы Азербайджана.

Как сообщает Report, председатель правления Заповедника Руфат Махмуд поздравил журналистов с профессиональным праздником, подчеркнул неоценимую роль представителей СМИ в сохранении и пропаганде культурного наследия, выразил благодарность за проявленное внимание, поддержку и сотрудничество.

Мероприятие продолжилось специальной выставкой, посвященной творческой деятельности представителей СМИ, присутствовавших среди участников, и экскурсией по домам-музеям, действующим в Ичеришехер, в сопровождении заслуженного работника культуры Рахиба Азери.