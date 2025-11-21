В Египте рассчитывают на скорый запуск Центра медиамастерства D-8
Египет ожидает открытия Центра медиамастерства D-8 в ближайшее время.
Как передает Report, об этом заявил заместитель председателя Высшего совета по регулированию СМИ Арабской Республики Египет Эссам Аламир Исмаил Халил, выступая на медиафоруме D-8 на тему "Содействие диалогу, сотрудничеству и региональной солидарности" в Баку.
Он отметил, что Египет с заметным воодушевлением ожидает запуска Центра, который, по его словам, станет новым стимулом для развития регионального информационного пространства.
"Мы надеемся, что открытие центра состоится в ближайшее время. Он станет важным шагом к построению более справедливого, мирного и устойчивого мира для всех наших народов", - подчеркнул он.
По словам Эссама Аламира Исмаила Халила, создание Центра медиамастерства позволит странам-участницам наладить обмен опытом, развивать профессиональные компетенции в медиасфере и укреплять сотрудничество между информационными структурами государств D-8.