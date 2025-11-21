Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8

    В Египте рассчитывают на скорый запуск Центра медиамастерства D-8

    Медиа
    • 21 ноября, 2025
    • 11:22
    В Египте рассчитывают на скорый запуск Центра медиамастерства D-8

    Египет ожидает открытия Центра медиамастерства D-8 в ближайшее время.

    Как передает Report, об этом заявил заместитель председателя Высшего совета по регулированию СМИ Арабской Республики Египет Эссам Аламир Исмаил Халил, выступая на медиафоруме D-8 на тему "Содействие диалогу, сотрудничеству и региональной солидарности" в Баку.

    Он отметил, что Египет с заметным воодушевлением ожидает запуска Центра, который, по его словам, станет новым стимулом для развития регионального информационного пространства.

    "Мы надеемся, что открытие центра состоится в ближайшее время. Он станет важным шагом к построению более справедливого, мирного и устойчивого мира для всех наших народов", - подчеркнул он.

    По словам Эссама Аламира Исмаила Халила, создание Центра медиамастерства позволит странам-участницам наладить обмен опытом, развивать профессиональные компетенции в медиасфере и укреплять сотрудничество между информационными структурами государств D-8.

    Египет Медиафорум D-8 Центр медиамастерства D-8 обмен информацией
    Misir D-8 Media Mükəmməllik Mərkəzinin tezliklə açılmasını gözləyir
    Egypt hopes for soonest opening of D-8 Media Excellence Center

    Последние новости

    11:59

    Токаев: Казахстан и Армения подпишут документ о стратегическом партнерстве - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    11:57

    Байрактар: Центр медиамастерства расширит возможности в стратегических коммуникациях

    Медиа
    11:53

    Победителей Международного фестиваля туристических фильмов наградят в Португалии

    Искусство
    11:48

    Дили Эзуга: D-8 - платформа, объединяющая страны-участницы ради защиты общих ценностей

    Медиа
    11:42

    BERNAMA: Центр медиамастерства D-8 станет площадкой для инноваций и партнерства

    Медиа
    11:41

    Григорян: Армения и Казахстан подпишут более десятка документов в сфере экономики

    В регионе
    11:39

    Иран предложил создать общие медиа-ресурсы и новостные бюро стран D-8

    Внешняя политика
    11:32

    Президент Армении: Формирование взаимного доверия важно для мира между Ереваном и Баку

    Внешняя политика
    11:32

    Президент: Посредством регионального сотрудничества мы поддерживаем создание совместных информплатформ

    Внутренняя политика
    Лента новостей