Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум

    Трамп анонсировал наземные удары по наркокартелям в Латинской Америке

    Другие страны
    • 25 декабря, 2025
    • 06:20
    Трамп анонсировал наземные удары по наркокартелям в Латинской Америке

    Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что американские вооруженные силы начнут наносить удары по наземным целям в Латинской Америке для борьбы с наркокартелями.

    Как сообщает Report, американский лидер, выступая в своем поместье Мар-а-Лаго (штат Флорида), отметил, что в результате принятых американскими военными мер объемы контрабанды наркотиков в США морем "сократились на 96%".

    "На 96%, только подумайте. Теперь мы займемся этим на суше", - добавил Трамп, имея в виду возможность нанесения ударов по наземным целям, связанным с наркокартелями. "На самом деле на суше это будет проще", - подчеркнул он во время обращения по случаю зимних праздников к американским военным, находящимся за пределами США.

    Трамп в последние недели неоднократно заявлял, что Вашингтон начнет бороться с контрабандой наркотиков из Латинской Америки на суше. Он, в частности, допускал, что США будут наносить удары по территории Венесуэлы. Глава вашингтонской администрации утверждал, что американская сторона располагает подробными сведениями о маршрутах перевозки наркотиков в регионе.

    Дональд Трамп США Венесуэла наземные операции борьба с наркоторговлей
    Tramp Latın Amerikasında narkokartellərin yerüstü hədəflərinə zərbələr endiriləcəyini açıqlayıb

    Последние новости

    06:38

    Житель Зангилана: Мы гордимся нашим президентом

    Внутренняя политика
    06:30
    Фото

    В Ходжалы, Ходжавенд и Зангилан выехали очередные группы бывших вынужденных переселенцев

    Внутренняя политика
    06:20

    Трамп анонсировал наземные удары по наркокартелям в Латинской Америке

    Другие страны
    05:53

    Названы сроки встречи человечества с пришельцами

    Это интересно
    05:19

    Xinhua: В Китае из-за аварии на шахте погибли четыре человека

    Другие страны
    04:47

    В порту Темрюка из-за атаки БПЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами

    В регионе
    04:05
    Фото

    Силы безопасности Сирии задержали главаря террористов ИГИЛ в Дамаске

    Другие страны
    03:38

    Ким Чен Ын ознакомился с планами тайных подводных вооружений

    Другие страны
    03:22

    Султан Раев поздравил президента Ильхама Алиева

    Внешняя политика
    Лента новостей