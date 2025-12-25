Трамп анонсировал наземные удары по наркокартелям в Латинской Америке

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что американские вооруженные силы начнут наносить удары по наземным целям в Латинской Америке для борьбы с наркокартелями.

Как сообщает Report, американский лидер, выступая в своем поместье Мар-а-Лаго (штат Флорида), отметил, что в результате принятых американскими военными мер объемы контрабанды наркотиков в США морем "сократились на 96%".

"На 96%, только подумайте. Теперь мы займемся этим на суше", - добавил Трамп, имея в виду возможность нанесения ударов по наземным целям, связанным с наркокартелями. "На самом деле на суше это будет проще", - подчеркнул он во время обращения по случаю зимних праздников к американским военным, находящимся за пределами США.

Трамп в последние недели неоднократно заявлял, что Вашингтон начнет бороться с контрабандой наркотиков из Латинской Америки на суше. Он, в частности, допускал, что США будут наносить удары по территории Венесуэлы. Глава вашингтонской администрации утверждал, что американская сторона располагает подробными сведениями о маршрутах перевозки наркотиков в регионе.