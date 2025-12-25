İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    Tramp Latın Amerikasında narkokartellərin yerüstü hədəflərinə zərbələr endiriləcəyini açıqlayıb

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp bir daha bəyan edib ki, Amerika Silahlı Qüvvələri narkokartellərlə mübarizə məqsədilə Latın Amerikasında yerüstü hədəflərə zərbələr endirməyə başlayacaq.

    "Report"un məlumatına görə, ABŞ lideri Florida ştatındakı Mar-a-Laqo malikanəsində çıxış edərək bildirib ki, Amerika ordusunun gördüyü tədbirlər nəticəsində ölkəyə dəniz yolu ilə narkotik qaçaqmalçılığı 96 faiz azalıb.

    "96 faiz bir düşünün. İndi biz bununla quruda məşğul olacağıq", – deyə Tramp əlavə edib və narkokartellərlə bağlı yerüstü hədəflərə zərbələr endirmək imkanını nəzərdə tutub. "Əslində quruda bu daha asan olacaq", – o, ABŞ-dən kənarda xidmət edən hərbçilərə qış bayramları münasibətilə müraciəti zamanı vurğulayıb.

    Tramp son həftələrdə dəfələrlə bəyan edib ki, Vaşinqton Latın Amerikasından narkotik qaçaqmalçılığına qarşı mübarizəni quruda aparacaq. O xüsusilə ABŞ-nin Venesuela ərazisinə zərbələr endirə biləcəyini istisna etməyib. Vaşinqton administrasiyasının rəhbəri iddia edib ki, Amerika tərəfi regionda narkotik daşınan marşrutlar barədə ətraflı məlumatlara malikdir.

    Donald Tramp Venesuela zərbə
