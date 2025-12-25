Tramp Latın Amerikasında narkokartellərin yerüstü hədəflərinə zərbələr endiriləcəyini açıqlayıb
- 25 dekabr, 2025
- 06:49
ABŞ Prezidenti Donald Tramp bir daha bəyan edib ki, Amerika Silahlı Qüvvələri narkokartellərlə mübarizə məqsədilə Latın Amerikasında yerüstü hədəflərə zərbələr endirməyə başlayacaq.
"Report"un məlumatına görə, ABŞ lideri Florida ştatındakı Mar-a-Laqo malikanəsində çıxış edərək bildirib ki, Amerika ordusunun gördüyü tədbirlər nəticəsində ölkəyə dəniz yolu ilə narkotik qaçaqmalçılığı 96 faiz azalıb.
"96 faiz bir düşünün. İndi biz bununla quruda məşğul olacağıq", – deyə Tramp əlavə edib və narkokartellərlə bağlı yerüstü hədəflərə zərbələr endirmək imkanını nəzərdə tutub. "Əslində quruda bu daha asan olacaq", – o, ABŞ-dən kənarda xidmət edən hərbçilərə qış bayramları münasibətilə müraciəti zamanı vurğulayıb.
Tramp son həftələrdə dəfələrlə bəyan edib ki, Vaşinqton Latın Amerikasından narkotik qaçaqmalçılığına qarşı mübarizəni quruda aparacaq. O xüsusilə ABŞ-nin Venesuela ərazisinə zərbələr endirə biləcəyini istisna etməyib. Vaşinqton administrasiyasının rəhbəri iddia edib ki, Amerika tərəfi regionda narkotik daşınan marşrutlar barədə ətraflı məlumatlara malikdir.