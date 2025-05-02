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В ближайшее время в Азербайджане будет запущено приложение Mobil icra

В ближайшее время в Азербайджане будет запущено приложение Mobil icra В ближайшее время в Азербайджане будет запущено приложение Mobil icra.
Медиа
2 мая 2025 г. 12:38
В ближайшее время в Азербайджане будет запущено приложение Mobil icra

В ближайшее время в Азербайджане будет запущено приложение Mobil icra.

Как сообщает Report, об этом сказала руководитель пресс-службы Министерства юстиции Ляман Гусейнзаде на панельной сессии "Медиаповестка в год конституции и суверенитета" в рамках второго форума "Общественные процессы в медиаплоскости", организованного Агентством развития медиа в Баку.

По ее словам, с помощью приложения взыскатели и должники через свои личные кабинеты смогут получать всю необходимую информацию об исполнительном производстве, отслеживать статус исполнительного дела в режиме реального времени, контролировать историю платежей и остаток долга: "Также можно будет контролировать остаток долга, историю платежей, и отслеживать применяемые ограничения".

Гусейнзаде также напомнила, что в целях совершенствования деятельности в сфере исполнения судебных решений информационная система Elektron icra была существенно обновлена и обеспечена необходимым функционалом: "С помощью новой системы с широким функционалом станет возможным дальнейшее улучшение показателей службы исполнения".

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Версия на азербайджанском языке Yaxın vaxtlarda Azərbaycanda “Mobil icra” tətbiqi istifadəyə veriləcək

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