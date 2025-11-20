Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    В Баку завтра состоится медиафорум ОЭС D-8

    Медиа
    • 20 ноября, 2025
    • 18:22
    Завтра в Баку пройдет медиафорум Организации Экономического сотрудничества D-8 на тему "Продвижение диалога, сотрудничества и региональной солидарности".

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство по развитию медиа (MEDİA).

    Мероприятие, организуемое MEDİA, соберет руководителей профильных структур и ведущих медиакомпаний стран-участниц D-8, а также высокопоставленных представителей и экспертов отрасли.

    Участники обсудят вопросы совершенствования регионального и международного обмена информацией, укрепления сотрудничества в сфере медиа, выработки совместных механизмов противодействия дезинформации, реализацию проектов в области цифровых медиа и обмен опытом.

    В рамках форума запланированы две панельные сессии - "Ответственная журналистика и цифровые инновации" и "Стратегическая коммуникация и управление кризисами", а также воркшоп "Медийная этика в цифровом мире: технологии, тренды и нарративы".

    На форуме ожидается участие около 150 гостей, в том числе 71 представителя из восьми стран и секретариата D-8.

    MEDİA медиафорум D-8 ОЭС
    Sabah Bakıda D-8 Media Forumu keçiriləcək

    Лента новостей