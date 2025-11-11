Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    В Баку стартовала программа Euronews Academy по телевизионной и live журналистике

    Медиа
    • 11 ноября, 2025
    • 10:11
    В Баку стартовала программа Euronews Academy по телевизионной и live журналистике

    В Баку состоялось открытие международной обучающей программы Euronews Academy, посвященной теме "Телевидение и live журналистика". Проект реализуется в рамках сотрудничества между Агентством по развитию медиа Азербайджана и телеканалом Euronews.

    Как сообщает Report, занятия проходят на базе Бакинского государственного университета и направлены на развитие профессиональных навыков в области телевизионной журналистики и прямых эфиров.

    Директор бакинского офиса Euronews Фернандо Соареш отметил, что формат live journalism представляет собой новое поколение медиапрактики, основанное на прямом взаимодействии с аудиторией и вовлеченности зрителей.

    "Эта программа помогает журналистам совершенствовать умения подавать события в прямом эфире, сохраняя баланс между фактологической точностью и эмоциональным воздействием. Это важный шаг для повышения доверия к медиа и интереса общества к журналистике", - сказал он.

    Заместитель исполнительного директора Агентства по развитию медиа Натиг Мамедли подчеркнул, что в современном медиапространстве особое значение имеет повышение качества телевизионной журналистики и внедрение новых технологических трендов.

    "Подобные международные программы способствуют развитию профессиональных навыков молодых журналистов, адаптации национального медиаконтента к международным стандартам и устойчивому развитию отрасли", - отметил Мамедли.

    В первый день участники прослушали лекции и выполнили практические задания под руководством Бояна Бркича, руководителя астанинского бюро Euronews и опытного тележурналиста.

    Обучение включает интерактивные лекции, групповые обсуждения, анализ новостных сюжетов и практику по созданию репортажей и прямых включений.

    Программа продлится до 14 ноября.

    Euronews журналисты медиа
    Фото
    Bakıda "Euronews Academy" təlim proqramının açılış mərasimi olub

    Последние новости

    10:15

    Казахстан привлек более $70 млн инвестиций в геологоразведку на ближайшие 6 лет

    В регионе
    10:13

    Цена на азербайджанскую нефть немного снизилась

    Энергетика
    10:11
    Фото

    В Баку стартовала программа Euronews Academy по телевизионной и live журналистике

    Медиа
    10:01
    Фото

    Директор Euronews в Баку: Наша миссия — поддержать развитие медиа в Азербайджане

    Медиа
    10:00

    Рэнкинг активов НБКО в Азербайджане (01.01.2025)

    Финансы
    09:51

    Казахстан и Россия подпишут Декларацию о стратегическом партнерстве и союзничестве

    В регионе
    09:49

    Полиция в Азербайджана за сутки задержала 29 человек, находившихся в розыске

    Происшествия
    09:45

    В Казахстане заключено более 320 контрактов на недропользование по углеводородам

    В регионе
    09:44

    В Армении назначен новый командующий Погранвойсками СНБ

    В регионе
    Лента новостей