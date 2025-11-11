В Баку стартовала программа Euronews Academy по телевизионной и live журналистике

В Баку состоялось открытие международной обучающей программы Euronews Academy, посвященной теме "Телевидение и live журналистика". Проект реализуется в рамках сотрудничества между Агентством по развитию медиа Азербайджана и телеканалом Euronews.

Как сообщает Report, занятия проходят на базе Бакинского государственного университета и направлены на развитие профессиональных навыков в области телевизионной журналистики и прямых эфиров.

Директор бакинского офиса Euronews Фернандо Соареш отметил, что формат live journalism представляет собой новое поколение медиапрактики, основанное на прямом взаимодействии с аудиторией и вовлеченности зрителей.

"Эта программа помогает журналистам совершенствовать умения подавать события в прямом эфире, сохраняя баланс между фактологической точностью и эмоциональным воздействием. Это важный шаг для повышения доверия к медиа и интереса общества к журналистике", - сказал он.

Заместитель исполнительного директора Агентства по развитию медиа Натиг Мамедли подчеркнул, что в современном медиапространстве особое значение имеет повышение качества телевизионной журналистики и внедрение новых технологических трендов.

"Подобные международные программы способствуют развитию профессиональных навыков молодых журналистов, адаптации национального медиаконтента к международным стандартам и устойчивому развитию отрасли", - отметил Мамедли.

В первый день участники прослушали лекции и выполнили практические задания под руководством Бояна Бркича, руководителя астанинского бюро Euronews и опытного тележурналиста.

Обучение включает интерактивные лекции, групповые обсуждения, анализ новостных сюжетов и практику по созданию репортажей и прямых включений.

Программа продлится до 14 ноября.