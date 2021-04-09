В Баку прошло заседание в рамках Тюркского совета по сотрудничеству

11 апреля делегация Совета сотрудничества тюркоязычных государств посетит Гянджу и освобожденный от армянской оккупации Агдам

В целях подготовки к 3-му заседанию министров и высших должностных лиц Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета) в Баку состоялось 8-е заседание рабочей группы.

Как сообщает Report, на повестке встречи были такие вопросы, как усиление совместной деятельности по повышению осведомленности на местном и международном уровнях о событиях, происходящих в тюркоязычных странах, план действий в области информации и медиа на 2021-2022 годы, создание художественных и документальных фильмов об истории и культуре тюркоязычных государств, реализация учебных курсов и программ обмена для медиа-экспертов.

Отметим, что 11 апреля делегация Совета сотрудничества тюркоязычных государств посетит Гянджу и освобожденный от армянской оккупации Агдам.