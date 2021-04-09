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В Баку прошло заседание в рамках Тюркского совета по сотрудничеству

В Баку прошло заседание в рамках Тюркского совета по сотрудничеству 11 апреля делегация Совета сотрудничества тюркоязычных государств посетит Гянджу и освобожденный от армянской оккупации Агдам
Медиа
9 апреля 2021 г. 11:51
В Баку прошло заседание в рамках Тюркского совета по сотрудничеству
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В целях подготовки к 3-му заседанию министров и высших должностных лиц Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета) в Баку состоялось 8-е заседание рабочей группы.

Как сообщает Report, на повестке встречи были такие вопросы, как усиление совместной деятельности по повышению осведомленности на местном и международном уровнях о событиях, происходящих в тюркоязычных странах, план действий в области информации и медиа на 2021-2022 годы, создание художественных и документальных фильмов об истории и культуре тюркоязычных государств, реализация учебных курсов и программ обмена для медиа-экспертов.

Отметим, что 11 апреля делегация Совета сотрудничества тюркоязычных государств посетит Гянджу и освобожденный от армянской оккупации Агдам.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Türk Şurasının informasiya və media sahəsində əməkdaşlıq üzrə işçi qrupunun iclası keçirilib - YENİLƏNİB

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